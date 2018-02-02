По вине пьяного рыболова пострадал ребенок

1 февраля во второй половине дня в городе Покровске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Установлено, что 46-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» выехал на дорогу, предназначенную для встречного движения, и совершил лобовое столкновение с автомобилем такой же марки, водитель которого работает в таксомоторной службе.

В ходе разбирательств выяснилось, что причиной выезда на «встречку» явилось управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало результат – 1,04 мг/л. Позже мужчина признался, что возвращался из рыбалки, где за день до ДТП распивал водку.

В результате ДТП травмы головы и лица получил 7-летний мальчик, следовавший со своим отцом из школы на такси. Ремнями безопасности ни ребенок, ни родитель не были пристегнуты.

У водителя такси все документы, требуемые на осуществление пассажирских перевозок, имелись.

В тот же день в Якутске около 13 часов дня водитель автомашины «Лексус», следуя по Сергеляхскому шоссе, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда девочка получила компрессионный перелом позвонка и была госпитализирована.

По обоим фактам дорожно-транспортных происшествий возбуждены административные расследования.