По вине одного пьяного пострадали три машины

Проблема пьянства за рулем на территории г. Якутска остается острой. Так, за минувшие сутки произошли два дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных.

18 июля 2017 года в 11 часов утра по улице Автодорожная в районе дома № 22 водитель автомобиля Сузуки Гранд Витара, проживающий в г. Якутске, не выдержав безопасную дистанцию движения, совершил наезд на стоящее транспортное средство Сузуки Альто под управлением водителя 1946 года рождения.

В результате ДТП пассажирка Сузуки Альто получила множественные ушибы, назначено амбулаторное лечение.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель «Гранд Витары» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор «Алкотест» показал результат 0,93 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Водитель «Сузуки Альто» пояснил, что в момент ДТП, когда горел красный сигнал светофора, он стоял на перекрестке улиц Автодорожная – Чернышевского в направлении мкр. ДСК, и в этот момент сзади на большой скорости в его машину врезалась другая машина. Удар был такой силы, что его автомобиль пронесло на 10 метров вперед, а сидевшая рядом пассажирка получила травмы, понадобилась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится административное расследование.

В тот же день около 23 часов 18-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Спринтер Кариб, на перекрестке улиц Лермонтова — Петра Алексеева проехал на запрещающий красный сигнал светофора, не уступил дорогу автомашине Тойота Аллион, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате чего совершил с ней столкновение, причинив поломки. От совершенного удара «Кариб» отлетел в сторону и совершил наезд на стоящую автомашину Тойота Корона, которая от удара совершила наезд на стоящий Ниссан Скайлайн. В результате ДТП по вине одного водителя поломки причинены 3 автомобилям, не считая авто самого виновника.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель «Кариба», получивший водительское удостоверение в феврале этого года, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, прибор «Алкотест» показал результат 1,09 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На обоих водителей составлены административные материалы по ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь им грозит административное взыскание в виде штрафа в размере 30 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой не нарушать Правила дорожного движения. После употребления алкогольных напитков воздержитесь от управления транспортными средствами. Также при сильной усталости не стоит садиться за руль.

Граждан, заметивших водителей в состоянии алкогольного опьянения, просим сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска по телефонам: 127, 47-35-69, 02.