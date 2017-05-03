АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
3
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.95
 62.15
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.05.2017, 11:57
Столица
День Победы 2017. Программа празднования 9 мая
03.05.2017, 11:39
Экономика
Резидент Бизнес-инкубатора: “Любимое дело приносит доход”
03.05.2017, 11:34
Культура & Образование
«Теплоэнергосервис» поздравил с яркой победой детский ансамбль «До-ми-соль-ки» из Алдана
03.05.2017, 10:56
Происшествия
ГИМС напоминает: ледовые переправы в республике закрыты! Не рискуйте жизнью!  
03.05.2017, 10:50
Столица
Фотофакт
Жители села Табага на первомайской демонстрации выделились своей задумкой
03.05.2017, 10:38
Экономика
Капитальнай өрөмүөҥҥэ компенсация оҥорууну сиһилии быһаарыы
03.05.2017, 10:21
Общество
По-весеннему ярко и энергично встретили Первомай энергетики Якутии
03.05.2017, 9:58
Экономика
Мебельный салон «Ротанг» представляет собственное производство мебели в Якутске
03.05.2017, 9:19
Культура & Образование
Архитектор и звезда эстрады справляют дни рождения
03.05.2017, 9:01
Происшествия
В Якутске в микрорайоне Марха сгорела частная баня
03.05.2017, 8:58
Культура & Образование
Директор якутского музея станет членом Восточного отделения Росакадемии космонавтики
02.05.2017, 21:31
Культура & Образование
Якутский ТЮЗ отправляется в  гастрольный тур по России «С благодарностью Учителю…»
02.05.2017, 21:16
Спорт
В Якутске прошла спартакиада ветеранов
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
02.05.2017, 18:36
Столица
Микрорайон Марха стал чище
02.05.2017, 18:31
Столица
Внеси свои предложения: Якутск – город твоего будущего!
02.05.2017, 18:28
Столица
8 мая в Якутске будет организована традиционная полевая кухня
02.05.2017, 18:22
Культура & Образование
Лига выпускников СВФУ (ЯГУ) запустила официальный сайт премии «Признание»
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
02.05.2017, 17:40
Республика
Экстра
Депутат бьет тревогу: ЖКХ Олекмы в катастрофическом положении
02.05.2017, 17:27
Столица
В Промышленном округе провели массовые субботники
02.05.2017, 17:05
Республика
Фотофакт
Дети республики украсили первомайский парад
02.05.2017, 16:52
Происшествия
Продажа арестованного имущества влечет уголовное наказание
02.05.2017, 16:47
Культура & Образование
Егор Борисов открыл XVIII-ю Азиатскую физическую олимпиаду
02.05.2017, 16:36
Столица
Ко Дню Победы: анонс мероприятий Строительного округа
02.05.2017, 16:32
Культура & Образование
Резидент бизнес-инкубатора: “Мы поможем вырастить здорового и уверенного ребенка”
02.05.2017, 16:22
Спорт
Определены пять лучших стрелков среди строителей Якутии.
02.05.2017, 16:12
Красота & Здоровье
Нейрохирург Игорь Яхонтов: Мы привыкли работать в этом режиме…
02.05.2017, 15:56
Спорт
Кубок Победы энергетиков: станции побеждают!
02.05.2017, 15:52
Общество
Ушел из жизни известный геолог, кандидат наук Николай Алексеев
02.05.2017, 15:46
Политика
Семеро смелых: ЕР завершила набор заявок на выборы мэра Якутска
02.05.2017, 15:45
Происшествия
Арестован якутянин, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности школьниц
02.05.2017, 15:38
Культура & Образование
Объявлены лучшие IT-шники Якутии!
02.05.2017, 15:37
Происшествия
По факту гибели людей на молокозаводе АЛРОСА возбуждено уголовное дело
02.05.2017, 15:17
Республика
Две опергруппы МЧС вылетели для сопровождения паводка
02.05.2017, 15:07
Спорт
3 мая — сдача норм ГТО и соревнования на Кубок Федерации профсоюзов РС Я)
02.05.2017, 14:56
Республика
Итоги Дня открытых дверей в 12 бизнес-инкубаторах республики
02.05.2017, 14:47
Республика
В муниципальных образованиях обсудили ход реализации планов и задач
02.05.2017, 13:55
Спорт
Якутский студент – чемпион Кубка мира по мас-реслингу
02.05.2017, 13:38
Путешествия
Крым: Туры на цветение!
02.05.2017, 13:30
Экономика
Sakha Innovation Moscow – определены первые победители!
02.05.2017, 13:22
Общество
Сотрудник якутской Росгвардии награжден госнаградой России
02.05.2017, 12:29
Столица
Ребятишки из Центра «Берегиня» поучаствовали в семейной эстафете «Наставник, я и мой друг»
02.05.2017, 12:16
Столица
Добровольцы столицы провели школу-тренинг
02.05.2017, 12:13
Столица
Якутян приглашают на Всероссийскую акцию «Свеча памяти»
02.05.2017, 11:50
Столица
Таланты долины Туймаада: Объявлен дистанционный песенный конкурс среди непрофессионалов
02.05.2017, 11:26
Столица
Видео
Народная программа Айсена Николаева: Внеси свои предложения!
02.05.2017, 11:24
Происшествия
В Якутске насмерть сбита женщина, идущая по тротуару
02.05.2017, 11:16
Общество
1 мая в СВФУ: Год экологии
02.05.2017, 11:11
Республика
В Алдане прошел I открытый турнир по флорболу на кубок Газпрома
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
02.05.2017, 10:48
Экономика
Судебный приказ: Фонд капремонта может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке
02.05.2017, 10:47
Происшествия
1 мая в Ленске сгорел рынок
02.05.2017, 10:01
Происшествия
Грузчик, похитивший у работодателя 8 тысяч банок консервов, предстанет перед судом
02.05.2017, 9:54
Происшествия
ФСБ предупрежила жителей Хандыги, умолчавших о террористах
02.05.2017, 9:53
Красота & Здоровье
В Санкт-Петербурге выбрали самую красивую якутянку
02.05.2017, 9:38
Общество
Владислав Дмитриев: Желание трудиться, стремиться к новым вершинам – наша естественная потребность
02.05.2017, 9:36
Столица
Любовь Саввина бросила вызов Наталье Членовой
02.05.2017, 9:35
Финансы
Сегодня день рождения замминистра и журналистов
02.05.2017, 9:28
Спорт
Алданец вошел в состав австрийской команды Renauer Motorsport
02.05.2017, 9:12
Общество
Экстра
Мезрин уволен
01.05.2017, 22:22
Культура & Образование
Якутский фильм «Костер на ветру» стал триумфатором фестиваля «Движение»
01.05.2017, 18:31
Происшествия
В Верхневилюйске брат и сестра выпали с балкона 3 этажа
01.05.2017, 18:09
Общество
Фотофакт
1 мая: Профсоюзы потребовали достойной работы, зарплаты и жизни
01.05.2017, 17:46
Желток
Фотофакт
Финский масреслер вытатуировал у себя на теле надпись по-якутски
01.05.2017, 15:46
Республика
Якутск отмечает праздник Весны и Труда
01.05.2017, 15:28
Спорт
Успех якутян на Чемпионате мира по шахматам в Италии
01.05.2017, 15:22
Культура & Образование
Дерзкая кража не омрачила День танца
01.05.2017, 14:49
Происшествия
Пассажиры «Аэрофлота» пострадали из-за попадания самолета в «воздушную яму»
01.05.2017, 14:39
Происшествия
Похититель платежного терминала задержан
01.05.2017, 14:39
Общество
Фотофакт
Первомай в Якутске
01.05.2017, 14:36
Общество
Сергей Ларионов поздравил с праздником Мира, Весны и Труда
Архив новостей
Общество
3 мая 2017, 10:21
131

По-весеннему ярко и энергично встретили Первомай энергетики Якутии

1 мая тысячи якутских энергетиков дружными яркими рядами прошли по центральным улицам и площадям городов и поселков республики. Для многих поколений Первомай был и остается символом весеннего обновления и единства. Для энергетиков эти понятия непреходящи и особенно актуальны в год 55-летия «Якутскэнерго».

В ясный солнечный день первыми встретили праздник весны и труда ветераны и молодежь, представители трудовых династий Охотского филиала АО «Теплоэнергосервис» и энергопредприятий Северо-восточной группы улусов республики, передав заряд бодрости и праздничного настроения в коллективы энергохолдинга по всей Якутии.

По количеству участников самыми многочисленными оказались столичные энергетики. В энергоколонне шествовали работники Якутской теплоэлектроцентрали (от качества работы которых зависит надежность теплоснабжения большей части столицы республики, в нынешнем году предприятия преодолеет 80-летний рубеж), сотрудники главного генерирующего предприятия Центрального энергорайона республики – Якутской ГРЭС (обеспечивающей электроэнергией свыше полумиллиона жителей республики).

В майской процессии шли сотрудники Энергосбыта (обслуживающего более 260 тысяч бытовых клиентов и 6000 юридических лиц) и энергетики Центральных электрических сетей, самого крупного сетевого предприятия компании, действующего в Центральной группе улусов.

Вместе со всеми в праздничных рядах отметили Первомай славные коллективы «Якутской энергоремонтной компании», выполняющей уникальные по сложности ремонты на любом энергооборудовании, «Энерготрансснаба» – главного перевозчика топлива и грузов для нужд энергопредприятий республики, «Теплоэнергосервиса» – поставщика тепловой энергии в 6 районах Якутии, а также в Охотском районе Хабаровского края, и «Сахаэнерго». Это предприятие является пионером по реализации программы локальной и возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке, а крупнейшая из его 16 солнечных станций Якутии, расположенная в п. Батагай Верхоянского улуса, в 2016 году была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный объект солнечной энергетики за Полярным кругом.

В этот знаменательный день с высоких трибун с особой благодарностью приветствовали и славный коллектив Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука, ведь 50 лет назад был запущен первый гидроагрегат объекта, давшего электроэнергию алмазодобывающей отрасли и всей Западной Якутии.

Сотрудники РЭСов и энергорайонов Западных электрических сетей в парадном марше приветствовали своих земляков во всех 9 улусах, в которых они ежедневным самоотверженным трудом в жару и холод обеспечивают надежное бесперебойное электроснабжение потребителей.

Объединяла колоны энергетиков Якутская республиканская общественная организация «Электропрофсоюз». Энергетики республики доверяют профсоюзу защиту трудовых прав и интересов, и сегодня это надёжный залог успеха совместной работы, обеспечивающей достойную жизнь для всех людей труда.

Всего более трех тысяч сотрудников ПАО «Якутскэнерго» прошли в отраслевых колоннах 1 мая по улицам родной республики. «Если учесть всех отдыхающих и гуляющих с детьми, то, думаю, мы дотянули до 4 тысяч», – отметил начальник департамента управления персоналом компании Михаил Меснянкин.

Энергетики передали мощнейший энергетический эмоциональный заряд добра и процветания, здоровья и мира всем жителям нашей Родины. Чтобы вместе жить, трудиться и побеждать!

 

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис».                              
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.04.2017, 11:22
Политика
Эксклюзив
Войны генералов
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
27.04.2017, 12:39
Происшествия
Эксклюзив
Руководитель Следкома уходит в отставку – новые подробности
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
27.04.2017, 18:43
Культура & Образование
Эксклюзив
Юрист ГТОиБ в очередной раз не проявила респект суду
28.04.2017, 10:24
Политика
Эксклюзив
Власти отобрали у оппозиции праздник
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
27.04.2017, 8:20
Желток
Фотофакт
Что заложили в Москве бывшие якутские ВИПы?
28.04.2017, 13:51
Происшествия
Экстра
Прокуратура потребовала выселить родственников тойонов Нюрбы, незаконно получивших квартиры
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
03.05.2017

День Победы 2017. Программа празднования 9 мая

Экономика
03.05.2017

Резидент Бизнес-инкубатора: “Любимое дело приносит доход”

Экономика
03.05.2017

Мебельный салон «Ротанг» представляет собственное производство мебели в Якутске

Столица
02.05.2017

Внеси свои предложения: Якутск – город твоего будущего!

Политика
02.05.2017

Семеро смелых: ЕР завершила набор заявок на выборы мэра Якутска

Происшествия
02.05.2017

По факту гибели людей на молокозаводе АЛРОСА возбуждено уголовное дело

Экономика
02.05.2017

Sakha Innovation Moscow – определены первые победители!

Происшествия
02.05.2017

В Якутске насмерть сбита женщина, идущая по тротуару