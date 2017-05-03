По-весеннему ярко и энергично встретили Первомай энергетики Якутии

1 мая тысячи якутских энергетиков дружными яркими рядами прошли по центральным улицам и площадям городов и поселков республики. Для многих поколений Первомай был и остается символом весеннего обновления и единства. Для энергетиков эти понятия непреходящи и особенно актуальны в год 55-летия «Якутскэнерго».

В ясный солнечный день первыми встретили праздник весны и труда ветераны и молодежь, представители трудовых династий Охотского филиала АО «Теплоэнергосервис» и энергопредприятий Северо-восточной группы улусов республики, передав заряд бодрости и праздничного настроения в коллективы энергохолдинга по всей Якутии.

По количеству участников самыми многочисленными оказались столичные энергетики. В энергоколонне шествовали работники Якутской теплоэлектроцентрали (от качества работы которых зависит надежность теплоснабжения большей части столицы республики, в нынешнем году предприятия преодолеет 80-летний рубеж), сотрудники главного генерирующего предприятия Центрального энергорайона республики – Якутской ГРЭС (обеспечивающей электроэнергией свыше полумиллиона жителей республики).

В майской процессии шли сотрудники Энергосбыта (обслуживающего более 260 тысяч бытовых клиентов и 6000 юридических лиц) и энергетики Центральных электрических сетей, самого крупного сетевого предприятия компании, действующего в Центральной группе улусов.

Вместе со всеми в праздничных рядах отметили Первомай славные коллективы «Якутской энергоремонтной компании», выполняющей уникальные по сложности ремонты на любом энергооборудовании, «Энерготрансснаба» – главного перевозчика топлива и грузов для нужд энергопредприятий республики, «Теплоэнергосервиса» – поставщика тепловой энергии в 6 районах Якутии, а также в Охотском районе Хабаровского края, и «Сахаэнерго». Это предприятие является пионером по реализации программы локальной и возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке, а крупнейшая из его 16 солнечных станций Якутии, расположенная в п. Батагай Верхоянского улуса, в 2016 году была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный объект солнечной энергетики за Полярным кругом.

В этот знаменательный день с высоких трибун с особой благодарностью приветствовали и славный коллектив Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука, ведь 50 лет назад был запущен первый гидроагрегат объекта, давшего электроэнергию алмазодобывающей отрасли и всей Западной Якутии.

Сотрудники РЭСов и энергорайонов Западных электрических сетей в парадном марше приветствовали своих земляков во всех 9 улусах, в которых они ежедневным самоотверженным трудом в жару и холод обеспечивают надежное бесперебойное электроснабжение потребителей.

Объединяла колоны энергетиков Якутская республиканская общественная организация «Электропрофсоюз». Энергетики республики доверяют профсоюзу защиту трудовых прав и интересов, и сегодня это надёжный залог успеха совместной работы, обеспечивающей достойную жизнь для всех людей труда.

Всего более трех тысяч сотрудников ПАО «Якутскэнерго» прошли в отраслевых колоннах 1 мая по улицам родной республики. «Если учесть всех отдыхающих и гуляющих с детьми, то, думаю, мы дотянули до 4 тысяч», – отметил начальник департамента управления персоналом компании Михаил Меснянкин.

Энергетики передали мощнейший энергетический эмоциональный заряд добра и процветания, здоровья и мира всем жителям нашей Родины. Чтобы вместе жить, трудиться и побеждать!