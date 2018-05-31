К дисциплинарной ответственности привлечена руководитель органа опеки и попечительства

Прокуратура г.Якутска провела проверку по обращению о несогласии с ответом отдела опеки и попечительства Окружной администрации г. Якутск.

Установлено, что в марте 2018 года заявительница обратилась в орган опеки и попечительства с заявлением о предоставлении ей жилого помещения как сироте в связи с фактическим проживанием на территории ГО «город Якутск».

Отдел опеки и попечительства, располагая информацией о том, что заявительница состоит в едином реестре детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в качестве нуждающейся в обеспечении жилыми помещениями в другом муниципальном образовании, запросил дополнительные документы, которые требуются для включения в единый реестр, не разъяснил ей порядок перевода личного дела из г. Алдан в г. Якутск и не обеспечил всесторонним, объективным ответом.

В связи с указанным по постановлению прокуратуры города начальник отдела опеки и попечительства Окружной администрации ГО «город Якутск» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 6000 рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ст.5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан).

Кроме того, по итогам рассмотрения представления прокуратуры г.Якутска, внесенного по результатам проверки соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и преступлений по факту убийства 16 марта 2018 года несовершеннолетней девочки, глава городского округа «город Якутск» привлек начальника отдела опеки и попечительства к дисциплинарной ответственности в виде выговора за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

По факту убийства ребенка по материалам прокурорской и доследственной проверки следственными органами СУ СК РФ по РС(Я) расследуется уголовное дело ст. 293 УК РФ (халатность).