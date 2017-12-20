По следам наших  публикаций…

Вчера в редакцию пришло письмо от нашего постоянного читателя. Где он радостно сообщил, что мусор на ул. Тургенева после утепления труб, о котором на прошлой неделе мы разместили фотофакт: «Прибираться? Нет не слышали», полностью убран. В подтверждение мужчина прислал фотографии:

Также в редакцию прислали фото памятника Ойунскому, после публикации материала «Вандалы разбили памятник Ойунскому?». Как видим работа начата, надеемся, что в скором времени памятник будет отремонтирован.