По просьбам земляков мастер Боппосов взялся за гигантского петуха из навоза

Народный мастер из села Уолба Татинского улуса Михаил БОППОСОВ нынче припозднился с традиционной скульптурой символа года из навоза. Недавно он выписался из больницы, где перенес операцию на ноге, сообщает в своем фейсбуке Николай СЛЕПЦОВ.

И все же по просьбам земляков, несмотря на суровые морозы, Михаил Боппосов начал скульптуру символа наступающего года — петуха.



Напомним, что год назад он изваял из балбаха обезьян под пальмами, а еще ранее — семейство коз. Скульптуры эти недолговечны, только до весны. Но фотографии облетели интернет, принеся известность и Михаилу Боппосову, и его родному селу.



Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU