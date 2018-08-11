По приглашению ректора ЯГСХА прибыла немецкая делегация

По приглашению ректора Якутской ГСХА в Якутск прибыла представительная делегация

из Университета Хоэнхайм, Германия.

Сегодня, 11 августа в Якутск прибыла делегация Научного Центра Наук о Здоровье Университета Хоэнхайм, Штуттгарт (Германия).

Целью данной поездки является:

— Выявить приоритетные исследовательские идеи и разработать план для будущего совместного проекта.

— Оценить инфраструктуру для научного сотрудничества на месте (лабораторная диагностика, государственная ветеринарная система).

— Определение научных интересов и задач.

— Подписание Соглашения о совместной работе.

В ходе визита запланированы обсуждения, посещения институтов и экскурсии с партнерами по сотрудничеству, чтобы определить вопросы для будущих совместных исследовательских проектов. Намечается ознакомиться с предпосылками для экспериментальной работы на месте, а также возможности для обмена выпускниками, стажировки и полевые поездки.

Кроме того, намечены встречи с представителями государственных органов и местных учреждений для прояснения рамочных условий, такие как по правилам импорта и экспорта материалов, а также обсуждения вопроса о возможностях поддержки со стороны руководства Республики Саха (Якутия) при подготовке и реализации запланированного научного сотрудничества.

В понедельник, 13 августа в актовом зале ЯГСХА начнёт работу Международная научно-практическая конференция: «Новые угрозы для здоровья: Влияние социально-экономических изменений и потепления климата на распространение антропозоонозных заболеваний».