По приглашению ректора ЯГСХА прибыла немецкая делегация

По приглашению ректора Якутской ГСХА в Якутск прибыла представительная делегация
из Университета Хоэнхайм, Германия.
Сегодня, 11 августа в Якутск прибыла делегация Научного Центра Наук о Здоровье Университета Хоэнхайм, Штуттгарт (Германия).
Целью данной поездки является:
— Выявить приоритетные исследовательские идеи и разработать план для будущего совместного проекта.
— Оценить инфраструктуру для научного сотрудничества на месте (лабораторная диагностика, государственная ветеринарная система).
— Определение научных интересов и задач.
— Подписание Соглашения о совместной работе.
В ходе визита запланированы обсуждения, посещения институтов и экскурсии с партнерами по сотрудничеству, чтобы определить вопросы для будущих совместных исследовательских проектов. Намечается ознакомиться с предпосылками для экспериментальной работы на месте, а также возможности для обмена выпускниками, стажировки и полевые поездки.
Кроме того, намечены встречи с представителями государственных органов и местных учреждений для прояснения рамочных условий, такие как по правилам импорта и экспорта материалов, а также обсуждения вопроса о возможностях поддержки со стороны руководства Республики Саха (Якутия) при подготовке и реализации запланированного научного сотрудничества.
В понедельник, 13 августа в актовом зале ЯГСХА начнёт работу Международная научно-практическая конференция: «Новые угрозы для здоровья: Влияние социально-экономических изменений и потепления климата на распространение антропозоонозных заболеваний».