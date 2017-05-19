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19 мая 2017, 16:38
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По постановлению горсуда снос самовольной постройки приостановлен

19 мая по распоряжению Окружной администрации города Якутска,согласно п.4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ, должен был состояться снос объекта самовольной постройки в районе Новопортовской по ул. Можайского, 21 В – пристрой к магазину «Скиф». Объект был построен осенью 2016 года без получения разрешительных документов и соответствующего оформления земельного участка, без соблюдения требований градостроительных норм и правил.

22 декабря 2016 года Комиссией по выявлению и пресечению самовольного строительства было принято решение о сносе данного объекта.

«Земельный участок, на котором возведен пристрой, в установленном законом порядке не предоставлялся владельцу. Документы, устанавливающие либо подтверждающие право на земельный участок, предусмотренные земельным законодательством, не выдавались. Разрешительных документов на строительство объекта по смыслу градостроительного законодательства физического лица не имеется. В связи с этим пристрой здания магазина «Скиф» является объектом самовольного строительства и подлежит сносу. Снос самовольных построек производится в интересах граждан и полностью соответствует действующему законодательству и все без исключения демонтируемые объекты являются самостроем», — прокомментировал председатель Административной комиссии города Якутска Николай ГАБАЙДУЛЛИН.

Однако, 19 мая действия, направленные на снос самовольной постройки силами органов местного самоуправления, были приостановлены определением Якутского городского суда РС (Я). Административный истец обратился в суд о признании Распоряжения Окружной администрации города Якутска от 22 декабря 2016 года №2137р о сносе самовольной постройки объекта «Пристрой к магазину «Скиф» недействительным. И сегодня, Якутский городской суд, рассмотрев иск Марины Шенданян к Окружной администрации города Якутска, определил временно приостановить действия по сносу самовольной постройки.

«Мы полагаем, что определение суда является мерой предварительной защиты лица, осуществившего строительство самовольного объекта. Окружная администрация города Якутска не получала данное определение суда, на него будет подана частная жалоба в Верховный суд РС (Я). Хочу отметить, что мера предварительной защиты не говорит о том, что снос данного объекта не будет производиться, а просто временно приостанавливается. В настоящее время работа по выявлению и пресечению самовольных построек на территории городского округа «город Якутск» будет продолжена», — подчеркивает Николай Габайдуллин.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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