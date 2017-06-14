По-особому отметили День России жители Оймяконского улуса

— В интернациональном Оймяконье одной семьей живут более 50-и представителей разных национальностей. Мир и согласие являются одним из главных условий для развития промышленного улуса республики, – отметил в своей поздравительной речи глава МО “Оймяконский улус (район)”, Секретарь Оймяконского местного отделения Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Михаил Захаров.

В этом году районному центру – поселку Усть-Нера исполнится 80 лет, а через три года – в 2020 году оймяконцы будут отмечать 100-летие со дня образования Оймяконского улуса. Указ о праздновании 100-летия Оймяконского улуса недавно подписан Главой республики Егором Борисовым. Конкретные дела оймяконцев станет добрым подарком для значимых юбилеев малой родины оймяконцев.

В торжественном мероприятии, который прошел по случаю Дня России в Золотом Оймяконье, приняла участие председатель Общественного совета регионального отделения федерального партийного проекта “Историческая память” Саргылана Неустроева.

— Наша история многому учит нас, в том числе ценить наши сегодняшние достижения и заслуги наших дедов и прадедов. День России тесно связан с Исторической памятью. Мы помним, чтим и преклоняемся перед теми, кто отдал свою жизнь за счастливое будущее нашей Родины. Я выражаю глубокую признательность жителям Оймяконского улуса за увековечивание памяти славных сынов России. Сегодня с этой трибуны выражаю огромную благодарность настоящим патриотам России — Секретарю местного отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, главе Оймяконского улуса Михаилу Захарову и руководителю золоторудной компании “Хангалас” Александру Карась. Благодаря им построена эта славная Площадь Победы, которая входит в тройку лучших площадей Дальневосточного региона, – отметила в своем выступлении Саргылана Неустроева и в торжественной обстановке от имени Секретаря ЯРО Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Александра Ноговицына вручила Почетную грамоту за личный вклад в реализации партийного проекта “Историческая память” Михаилу Захарову и Александру Карась.

Каждый из нас в глубине души, своего сердца хочет, чтобы наша родина Россия была благополучной, процветала и жила в мире.

— Поэтому призываю всех оймяконцев реализовать себя в общественной действительности. У вас есть с кого брать пример. Чтобы участвовать на главном празднике страны – День России в райцентр приехали со всех муниципальных поселений улуса около двухсот общественников. И все они искренне благодарны Александру Карась за предоставленный транспорт всем поселениям района. Благодаря Вам, Александр Михайлович, сохраняются исторические традиции, культурное наследие, память народа,

— С большим уважением и признанием вручаю Почетную грамоту и руководителю золоторудной компании “Хангалас” Александру Карась, — подчеркнув все достижения промышленника, Саргылана Неустроева вручила достойную награду регионального отделения Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

В День России оймяконцы с особой гордостью и благодарностью вспомнили тех, кто сложил голову защищая российскую землю. После возложения гирлянд, оймяконцы в память о тех, кто отдал свою жизнь за светлое будущее, почтили минутой молчания. Был дан боевой салют в честь тех, кто служил и служит в вооруженных силах Российской Федерации.

Кульминацией праздника стала прекрасная картина – с государственными флагами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в небе над поселком летали вертолеты Оймяконской золоторудной компании “Хангалас”, по реке проезжали аэроходы. Знаковый и почетный праздник День России понравился оймяконцам.