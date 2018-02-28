По обращению в модуль «Наша Якутия» продлен режим приёма врачами-наркологами в медучреждениях

В модуль «Наша Якутия» https://nashayakutia.sakha.gov.ru/ официального информационного портала РС(Я) продолжают поступать обращения от жителей республики.

Так, жительница Якутска пожаловалась на проблему с получением справки от нарколога при прохождении медицинского осмотра для трудоустройства и поинтересовалась, какая работа проводится для того, чтоб устранить очереди к наркологу для граждан, не состоящих на учёте.

Согласно ответу на заявление гражданки первого заместителя министра здравоохранения Якутии Олега ПРИПУЗОВА, для ликвидации очередей, сокращения времени ожидания за получением справок для трудоустройства и на приобретение оружия во всех медицинских организациях продлён режим приёма врачами-наркологами и установлен с 8-00 ч. до 15ч 15 мин. ,исходя из нормы рабочего времени специалиста (без перерыва на обед, с техническим перерывом на кварцевание кабинета).

В Якутской городской больнице №2 (ул. Кузьмина 10, каб. 1) и в Якутской городской больнице №3 (ул. Лермонтова 121, каб. 428) дополнительно открыты кабинеты врача-нарколога. Кроме того, в ближайшее время планируется открытие кабинета нарколога в Республиканской больнице №3. (Кирова 34, каб. 2).

Также в поликлинике № 1 города Якутска для рационального использования времени приёма дополнительно введён штат медицинского регистратора для заполнения договора на оказание платных медицинских услуг, а также оформления другой документации: согласия на обработку персональных данных пациента, заполнения амбулаторной карты пациента и др.

В Медицинском центре города Якутска» (Поликлиника №5) функционирует терминал электронной очереди АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Количество талонов задается программой, установленной в терминале автоматически. Как пояснил Олег Припузов, в настоящее время до технического решения данной проблемы при окончании квоты талонов в терминале врачи-наркологи принимают посетителей в порядке живой очереди до окончания рабочего времени.

Квитанция об оплате услуги врача нарколога, выданная через терминал Алмазэргиэнбанка, действительна для обращения во всех кабинетах врача-нарколога в вышеперечисленных медицинских организациях.

Справки от врача нарколога можно получить в указанных медицинских организациях независимо от места жительства: ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1», ГАУ РС(Я) «Медицинский центр города Якутска» (Поликлиника №5), ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2» ул. Кузьмина 10, каб. 1, ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» ул. Лермонтова 121, каб. 428.

Напомним, модуль «Наша Якутия» призван ускорить деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по своевременному устранению сбоев в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, государственных и муниципальных услуг в электронной форме и других важных областях жизни. Заявку может подать любой гражданин, зарегистрированный на сайте государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/. Срок рассмотрения уведомления на портале «Наша Якутия» не превышает 10 рабочих дней.