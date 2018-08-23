По квартире в резиновых сапогах: Жителей аварийного дома в Якутске топит сточными водами

Жильцы дома по улице Заводская, 5 в Якутске бьют тревогу. Деревянный дом топит дождевыми, талыми и сточными водами. Жители вынуждены носить дома резиновые сапоги, передает телеканал «Якутия 24».

«Управляющая компания должна выкачивать воду из под нашего дома, так как мы полностью оплачиваем за жилье. Считаю, что УК не справляется с обязанностями», — сказала жительница дома Галина Харичкова.

По словам жильцов, фекальные машины приезжают и откачивают воду, но не увозят ее, а сливают в фекальное озеро, которое расположено рядом с их домом. Сточная вода вновь идет под дом и затапливает жителей.

В администрации микрорайона Марха признают, что дом аварийный. Чиновники обещают расселить жильцов до 2022 года.