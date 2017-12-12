По итогам 11 месяцев РСХБ получил чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам работы в январе-ноябре 2017 года составила 1,7 млрд рублей против 98 млн рублей годом ранее. Показатель рассчитан на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

С начала 2017 года совокупный кредитный портфель Банка увеличился на 10,5%, до 1,9 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составляет почти 1,6 трлн рублей (прирост за 11 месяцев 2017 года на 11,0%), физическим лицам – свыше 351 млрд рублей (прирост – 8,1 %).

По итогам января-ноября 2017 года объем привлеченных средств клиентов превысил 2,0 трлн рублей, увеличившись с начала года на 29,2%. Банк продолжает демонстрировать по данному направлению динамику, опережающую среднерыночные показатели.

РСХБ успешно наращивает кредитную поддержку отрасли АПК – по состоянию на 01.12.2017 кредитный портфель Банка в данном сегменте превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,9%.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.