По инициативе Якутской гордумы

Хотя жители Якутска на выборах голосуют за тех горожан, которым доверяют мандат депутата Якутской гордумы, но зачастую они не имеют ясного представления о сути полномочий народного избранника. Часть избирателей обращается к депутатам гордумы за экстренной помощью, а некоторые горожане, наоборот, недооценивают возможности представительного органа. А ведь городские депутаты наделены широкими полномочиями.

Сегодня мы подробнее остановимся над одной из основных функций депутатского корпуса – законотворческой.

Пять проектов гордумы стали Законами республики

Александр САВВИНОВ, председатель Якутской городской Думы:

— Именно представительный орган устанавливает порядок жизни в муниципальном образовании путем разработки и принятия нормативных правовых актов. Можно сказать, мы строим нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь населения. В исключительных полномочиях депутатского корпуса находится, например, принятие местного бюджета, Устава, Правил благоустройства, Генерального плана города, Правил землепользования и застройки, Стратегии социально-экономического развития.

В нынешнем созыве нами было принято 408 правовых актов. Каждый проект проходит обязательное обсуждение на постоянных комиссиях, на Президиуме Якутской городской Думы и лишь затем выносится на заседание сессии.

Другую нормотворческую функцию городские депутаты реализуют через внесение законодательных инициатив в Государственное Собрание (Ил Тумэн). В течение работы нынешнего созыва было разработано и направлено семь законопроектов, по пяти из них приняты Законы Республики Саха (Якутия).

Например, благодаря нашей инициативе были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установлены новые периоды времени, когда не допускается нарушать тишину и покой граждан: в будние дни с 21 до 8 часов (вместо 23 до 7 часов), в выходные и нерабочие праздничные дни с 22 до 10 часов, дополнительно ежедневно с 13 до 15 часов запрещается нарушать тишину в квартирах жилых домов, учреждениях образования и здравоохранения.

Другим нашим законопроектом были сокращены сроки технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. На сегодняшний день при строительстве или реконструкции объектов сетей газораспределения с давлением до 1,2 мегапаскалей не требуется разрешение на строительство. Это значительно упрощает порядок подключения к сетям газораспределения.

Нами было предложено внести изменения в Земельный кодекс Якутии и дополнить его нормой, о том, что многодетным семьям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, с их согласия, может быть предоставлена иная мера социальной поддержки взамен земельного участка. Сегодня законопроект находится на стадии рассмотрения и согласования в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я). Надеемся, что он будет принят, что могло бы значительно снизить социальную напряженность и предоставить свободу выбора многодетным семьям.

Здесь надо отметить, что в последние годы у нас сложилось хорошее взаимодействие с Госсобранием (Ил Тумэн), прежде всего, в связи с образованием Совета руководителей представительных органов при Председателе Госсобрания (Ил Тумэн). На его заседаниях мы обсуждаем те или иные актуальные вопросы, те или иные законодательные акты в проектном виде. И этот постоянно работающий орган должен и дальше эффективно развиваться и принимать решения.

Так сложилось в силу объективных причин, что Якутская городская Дума стала лидером муниципального сообщества республики. Возможностей у столичного представительного органа объективно больше, чем в других муниципальных образованиях. Большую роль играет деятельность Ассоциации представительных органов и Якутского регионального отделения ВСМС, которые уже много лет возглавляет председатель Якутской гордумы Александр Саввинов.

Поэтому именно Якутская городская Дума выступила с законодательной инициативой о штатной численности аппаратов для представительных органов, которая исходила, прежде всего, из предложений членов Ассоциации представительных органов. Ведь сегодня в 27 муниципальных районах и в ГО «Город Жатай» отсутствуют штатные должности муниципальных служащих по обеспечению деятельности представительных органов. А на них, как известно, возложены очень большие полномочия, которые требуют соответствующей ответственности. Сегодня именно представительный орган принимает бюджет, устав, правила благоустройства, генеральный план, правила землепользования застройки, т.е. все основополагающие, базовые нормативные акты, которые определяют жизнь и порядок в том или ином муниципальном образовании. И, конечно, здесь должны работать грамотные специалисты, эксперты.

25 октября 2016 года данная инициатива была поддержана Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики и принят Закон Республики, предусматривающий дополнительные должности муниципальной службы в улусных (районных советах), Якутской городской Думе – «Руководитель аппарата» и «Заместитель руководителя аппарата».

Так как численность органов местного самоуправления утверждена Указом Президента РС(Я), Якутской городской Думой было направлено письмо в адрес Главы Республики Борисова Е.А. для внесения соответствующих изменений в Указ Президента РС(Я) для того, чтобы предусмотреть дополнительные штатные единицы руководителей аппарата, заместителей руководителя, начальников отделов и специалистов в представительных органах муниципальных районов и городских округов республики.