По инициативе ОНФ в Якутии прошел рейд по убитым дорогам

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Якутии отправились в рейд совместно с сотрудниками Управления дорог окружной администрации Якутска с целью инспекции убитых дорог столицы республики.
Общественники пришли к выводу, что улицы города по-прежнему требуют капитального ремонта, при этом с удовлетворением отметили, что ситуация с дорогами, ремонт которых запланирован в ближайшие три года,во многом совпадает с интерактивной картой проекта ОНФ www.dorogi-onf.ruи которые, по мнению жителей Якутска, нуждаются в срочном ремонте.
Инспекция началась с Хатынг-Юряхского шоссе. Его участок от перекрестка с Объездным шоссе до пересечения с улицей Курнатовского стал лидером антирейтинга. Эксперты Народного фронта зафиксировали, что почти на 90% этого отрезка нет асфальта, а параметры ям значительно превышают размеры, разрешенные ГОСТом. Сотрудники мэрии рассказали, что капитальный ремонт Хатынг-Юряхского шоссе на участке от ул. Курнатовского до карьера запланирован в 2018 году. Участок шоссе от Вилюйского тракта до Курнатовского будет капитально отремонтирован в 2019-м.
Нарекания общественников вызвала и улица Красильникова. Начальник управления дорог администрации Якутска Валерий ДОМОТОВ сообщил, что дорогу периодически подсыпают, но эта мера неэффективна из-за отсутствия нормальной ливневой канализации. По словам чиновника, в этом году на Красильникова сделают ямочный ремонт, а в 2019 г. – капитальный на участке от Сергеляхского шоссе до Автодорожной.
На устранение недостатков сети автомобильных дорог вкладываются большие средства, и они должны расходоваться эффективно. В этой связи мнение общественности играет важную роль. Месяц назад представители Народного фронта вышли с плакатами на улицу Жорницкого: «Мы добиваемся ремонта этой убитой дороги! Если ты «за» – просигналь!». Были подготовлены специальные листовки с подробным описанием, как любой из водителей может нанести проблемные участки дорог на интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За час с небольшим общественников своими сигналами поддержали 1000 водителей, недовольных состоянием улицы. На сегодня на Жорницкого проведен ямочный ремонт, капитальный ремонт этой длинной улицы запланирован на будущий и 2019 годы.
Первые результаты реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» говорят о том, что рядовые граждане и власти настроены на конструктивный диалог. Поэтому мы призываем жителей Якутии становиться активными пользователями сайта www.dorogi-onf.ru, чтобы влиять на формирование дорожной политики в муниципалитетах. Мы также призываем подключиться к общественному контролю за ходом начатых ремонтных работ.
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«В Якутске состояние дорог оставляет желать лучшего. Причем речь идет как об участках, которые не ремонтируют годами, как, например, происходит с улицей Чайковского, так и о дорогах, которые еще находятся на гарантии, но уже требуют реставрации. Можно выделять сколько угодно денег на ремонт дорог, но без должного контроля и привлечения к ответственности недобросовестных подрядчиков мы так и не увидим улучшений, а деньги налогоплательщиков так и будут закатывать в асфальт», – констатировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Якутии Антон ЖОНДОРОВ