​По инициативе Гордумы введена электронная запись на выдачу разрешений по добыче охотничьих ресурсов

Сегодня, 27 июля, в 18.00 ч. началась электронная запись на прием в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) для подачи заявления на выдачу разрешения на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщили в Министерстве.

Напомним, электронная запись на выдачу разрешения для охотников введена на основании законопроекта Якутской городской Думы о внесении изменений в существующий Закон РС (Я) «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», внесенного в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) в прошлом месяце. Инициатором законопроекта является председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

В марте 2018 года был проведен Круглый стол с участием представителей охотобществ республики и общественности, где законопроект был единогласно принят, и рекомендован для внесения на обсуждение столичных депутатов. На очередной 45-ой сессии Якутской городской Думы законопроект был единогласно одобрен, и предложен для внесения на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

Проект дополнил статью 11 «Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях» Закона Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 1193-З N 1279-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» пунктом о том, что заявители имеют право направить документы почтовым отправлением, представить документы лично либо через представителя, или направить в электронной форме, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг.

С 27 июля жителям республики уже не требуется подавать заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов лично в уполномоченный орган и занимать очередь за месяцы до начала приема документов, как это было раньше.

Также согласно законопроекту, не позднее чем за 10 дней до начала срока приема документов Министерство экологии республики на официальном сайте ведомства должно информировать население о сроке приема заявлений, о месте приема заявлений, о квотах добычи охотничьих ресурсов, об установленных лимитах и нормах добычи охотничьих ресурсов, о сроках охоты, о месторасположении общедоступных угодий с указанием муниципального района и границ угодий. Прием заявлений согласно электронной очереди начинается с 1 августа путем сверки ПИН-кода, полученного при записи на прием через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru. При авторизации (входе) на Портале используется подтвержденная учетная запись Единой Системы Идентификации и аутентификации (www.gosuslugi.ru).

Записаться на прием можно не более 1 раза в выбранный день.