АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.07.2018, 21:12
Столица
В столице продолжается подготовка к отопительному сезону
27.07.2018, 21:08
Столица
В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания
27.07.2018, 19:00
Столица
​По инициативе Гордумы введена электронная запись на выдачу разрешений по добыче охотничьих ресурсов
27.07.2018, 18:00
Происшествия
У посетительницы ТЦ незаметно «увели» сумку
27.07.2018, 17:50
Общество
В ходе рейдов полиция и приставы арестовали 22 должника
27.07.2018, 17:40
Столица
Сразу три школы в Якутске отпразднуют новоселье
27.07.2018, 17:30
Общество
Бампербол на пляже — благотворительная игра в помощь Саше Окоемову
27.07.2018, 17:20
Республика
Якутии нужна новая лесопожарная техника
27.07.2018, 17:10
Столица
МинЖКХ обратило внимание на некачественный капремонт домов в Якутске
27.07.2018, 17:00
Спорт
Резонанс
«Это абсолютная неправда». Открытое письмо теннисистов Якутии
27.07.2018, 16:50
Общество
Резонанс
В Якутске вышли на митинг пострадавшие от краха банка «Таатта»
27.07.2018, 16:40
Столица
На озере Щорса прошли городские соревнования по рыбалке
27.07.2018, 16:30
Экология
Сегодня вечером начнется запись на подачу заявки на охоту
27.07.2018, 16:20
Экономика
28 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
27.07.2018, 16:10
Республика
Крупные пожары в Якутии локализованы
27.07.2018, 16:00
Экономика
Перевозчики не против электронной очереди на переправе «Якутск – Нижний Бестях»
27.07.2018, 15:50
Экология
Большая вода в Аргахтахе начинает убывать
27.07.2018, 15:40
Экономика
В Якутии бивни мамонтов планируют продавать через электронные торги
27.07.2018, 15:30
Происшествия
Неисправность самолета привела к задержке рейса Якутск — Красноярск
27.07.2018, 15:20
Столица
Ремонт улицы Автодорожная завершится к концу августа
27.07.2018, 15:10
Происшествия
Роспотребнадзор закрыл кафе «Севара» и магазин «Халяль»
27.07.2018, 15:00
Экология
В Якутии только 30% мест сжигания биоотходов соответствуют санитарным нормам
27.07.2018, 14:55
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутии именем художника назвали гору
27.07.2018, 14:40
Красота & Здоровье
BASCONI: Твое яркое лето!
27.07.2018, 14:30
Республика
Эксклюзив
Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 
27.07.2018, 14:15
Культура & Образование
«Священный табун мифических лошадей» появится в пригороде Якутска
27.07.2018, 14:01
Происшествия
Экстра
ВИП-подследственному предложили дать показания против министра – СМИ
27.07.2018, 13:30
Общество
Как выходить идеально на любом фото
27.07.2018, 13:00
Происшествия
Наркобарон получил 4 года тюрьмы
27.07.2018, 12:53
Красота & Здоровье
Галина Данчикова о важном для якутян законе по орфанным заболеваниям
27.07.2018, 12:45
Происшествия
Житель Якутска оскорбил полицейского
27.07.2018, 12:31
Спорт
Вход на чемпионат России по вольной борьбе будет бесплатным
27.07.2018, 12:27
Желток
Фотофакт
Креативные подарки для экс-министра Борисова
27.07.2018, 12:20
Происшествия
В Верхневилюйском улусе осуждены черные лесорубы
27.07.2018, 12:07
Столица
Свыше тысячи уникальных артефактов 17-18 веков найдено в центре Якутска
27.07.2018, 11:54
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Ленске
27.07.2018, 11:49
Республика
Фотофакт
Аномалии в небе взбудоражили интернет
27.07.2018, 11:35
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем работников торговли
27.07.2018, 11:18
Финансы
Резонанс
Дело о банкротстве банка «Таатта» поступило в суд
27.07.2018, 11:09
Столица
В сквере имени Гагарина появились новые скамейки
27.07.2018, 10:55
Происшествия
Смертельное ДТП в Ленском районе
27.07.2018, 10:47
Происшествия
В Якутии возле детского лагеря найдены следы медведя
27.07.2018, 10:33
Культура & Образование
Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль индийского кино
27.07.2018, 10:20
Происшествия
В Якутске мужчина выпрыгнул из окна больницы
27.07.2018, 10:10
Общество
38 детишек из подтопленного Аргахтаха прибыли в Якутск
27.07.2018, 10:09
Происшествия
Экстра
Природная аномалия: Ветслужба обследовала трупы птиц
27.07.2018, 10:00
Происшествия
В Якутии педагог несколько раз ударила ребенка по голове
27.07.2018, 9:52
Происшествия
Якутянин контрабандой вез в Монголию алмазы на миллион рублей
27.07.2018, 9:50
Столица
Объявление
Ночью в Якутске отключат воду
27.07.2018, 9:40
Происшествия
Резонанс
Прокуратура Якутии: Ситуация с обманутыми дольщиками остается напряженной
27.07.2018, 9:40
Происшествия
За что наказали министра Балакшина?
27.07.2018, 9:37
Общество
Диктуй свои законы — II конкурс правовых инициатив ждет ваши проекты
27.07.2018, 9:30
Экология
В Якутске в конце дня ожидается дождь
27.07.2018, 9:29
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Адвокат майора Бронислава Белюнаса просит Федота Тумусова о помощи
27.07.2018, 9:20
Республика
В Якутии гору хотят назвать в честь художника Афанасия Осипова
27.07.2018, 9:10
Культура & Образование
Сенсация
В Якутии нашли останки неизвестных древних млекопитающих
27.07.2018, 9:00
Республика
На паромной переправе «Якутск-Нижний Бестях» введут временное ограничение для грузовых машин
27.07.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Амга разгулялась на ВИП-дачах
27.07.2018, 8:33
Происшествия
Резонанс
«Ролевые игры». На сотрудника якутского СОБРа возбуждено уголовное дело по 3 статьям
27.07.2018, 8:17
Финансы
ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса
27.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 27 июля 2018
27.07.2018, 2:28
Желток
Экстра
Телезвезда и писательница опровергла ужасную ватсап-утку
27.07.2018, 0:24
Общество
Сегодня день рождения журналиста, фотографа и общественного деятеля
26.07.2018, 23:47
Политика
Резонанс
Количество кандидатов в мэры Якутска увеличилось до 8 человек
26.07.2018, 21:20
Столица
В Губинском округе открылась площадка для выгула собак
26.07.2018, 19:15
Республика
Резонанс
Сообщение налоговой клиентам банка «Таатта»
26.07.2018, 19:03
Желток
Фотофакт
«День сменился ночью». Природная аномалия в Якутии — Запад озадачен
26.07.2018, 18:00
Экология
Охотникам разрешили самостоятельно снаряжать патроны для длинностволов
26.07.2018, 17:51
Политика
Резонанс
«Родина»: Мы обратились в ЦИК РФ
26.07.2018, 17:50
Экономика
27 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
26.07.2018, 17:40
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал троих предпринимателей-овощников
26.07.2018, 17:30
Общество
В Якутске наградили лучших следователей
Архив новостей
Столица
27 июля 2018, 19:00
170

​По инициативе Гордумы введена электронная запись на выдачу разрешений по добыче охотничьих ресурсов

Сегодня, 27 июля, в 18.00 ч. началась электронная запись на прием в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) для подачи заявления на выдачу разрешения на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщили в Министерстве.

Напомним, электронная запись на выдачу разрешения для охотников введена на основании законопроекта Якутской городской Думы о внесении изменений в существующий Закон РС (Я) «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», внесенного в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) в прошлом месяце. Инициатором законопроекта является председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

В марте 2018 года был проведен Круглый стол с участием представителей охотобществ республики и общественности, где законопроект был единогласно принят, и рекомендован для внесения на обсуждение столичных депутатов. На очередной 45-ой сессии Якутской городской Думы законопроект был единогласно одобрен, и предложен для внесения на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

Проект дополнил статью 11 «Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях» Закона Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 1193-З N 1279-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» пунктом о том, что заявители имеют право направить документы почтовым отправлением, представить документы лично либо через представителя, или направить в электронной форме, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг.

С 27 июля жителям республики уже не требуется подавать заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов лично в уполномоченный орган и занимать очередь за месяцы до начала приема документов, как это было раньше.

Также согласно законопроекту, не позднее чем за 10 дней до начала срока приема документов Министерство экологии республики на официальном сайте ведомства должно информировать население о сроке приема заявлений, о месте приема заявлений, о квотах добычи охотничьих ресурсов, об установленных лимитах и нормах добычи охотничьих ресурсов, о сроках охоты, о месторасположении общедоступных угодий с указанием муниципального района и границ угодий. Прием заявлений согласно электронной очереди начинается с 1 августа путем сверки ПИН-кода, полученного при записи на прием через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru.  При авторизации (входе) на Портале используется подтвержденная учетная запись Единой Системы Идентификации и аутентификации (www.gosuslugi.ru).

Записаться на прием можно не более 1 раза в выбранный день.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2018, 2:28
Желток
Экстра
Телезвезда и писательница опровергла ужасную ватсап-утку
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 23:07
Желток
Фотофакт
Позитив
Титулованная красавица Якутии и подсолнухи
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
26.07.2018, 13:00
Политика
Эксклюзив
Менеджер-полиглот привлечен в команду Айсена Николаева
26.07.2018, 23:47
Политика
Резонанс
Количество кандидатов в мэры Якутска увеличилось до 8 человек
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
23.07.2018, 9:29
Происшествия
В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Культура & Образование
27.07.2018

В Якутии именем художника назвали гору

Красота & Здоровье
27.07.2018

BASCONI: Твое яркое лето!

Эксклюзив
Республика
27.07.2018

Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 

Фотофакт
Желток
27.07.2018

Креативные подарки для экс-министра Борисова

Резонанс
Происшествия
27.07.2018

Прокуратура Якутии: Ситуация с обманутыми дольщиками остается напряженной

Происшествия
27.07.2018

За что наказали министра Балакшина?

Сенсация
Культура & Образование
27.07.2018

В Якутии нашли останки неизвестных древних млекопитающих

Финансы
27.07.2018

ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса