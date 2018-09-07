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Происшествия
7 сентября 2018, 10:13
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По информации о некачественном жилье для детей-сирот начата проверка

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) изучают сведения, изложенные в средствах массовой информации о некачественном жилье для детей-сирот.

6 сентября 2018 года в сети появилась информация о строительстве в г. Алдан непригодных для жилья нескольких домов, предназначенных для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положенных им по федеральной государственной программе.

По данному факту следственным отделом по Алданскому району начата процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в рамках которой будут установлены все обстоятельства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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