По факту попадания 16-летней девушки в реанимацию начата проверка

22 августа в средствах массовой информации появились публикации о доставлении несовершеннолетней в реанимацию из города Ленск в город Якутск. В материалах приводятся данные о том, что девушке не предоставлялись положенные законом жизненно необходимые лекарства, в результате чего она попала в тяжелом состоянии в больницу.

По данному факту по указанию руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках процессуальной проверки следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.