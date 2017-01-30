По факту гибели ребенка при пожаре в Горном районе Якутии возбуждено уголовное дело

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели ребенка при пожаре в Горном районе.

По данным следствия, вечером 27 января 2017 года в одной из квартир жилого дома, расположенного по ул. Данилова в селе Бердигестях Горного района, мать троих детей обнаружила возгорание на кухне квартиры и успела вывести из квартиры сына, 2016 года рождения и дочь, 2012 года рождения.

Третий ребенок – мальчик в возрасте 1 года 10 месяцев, шел следом. Однако, покинув помещение, женщина его не обнаружила. Попытка проникнуть в квартиру для поисков ребенка не удалась из-за сильного задымления.

Женщина получила 22 % ожогов тела и доставлена в медицинское учреждение. Дом полностью уничтожен огнем.

Тело ребенка обнаружено при разборе завалов на месте пожара 28 января 2017 года.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователем назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.