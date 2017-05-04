По факту гибели 25-летнего крепильщика на руднике АЛРОСА возбуждено уголовное дело

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту обрушения горной породы в подземном руднике «Айхал» Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» и гибели рабочего.

Установлено, что 26 апреля 2017 года в подземном руднике согласно выданного наряда-задания бригада рабочих из четырех человек выполняла работы по установке закладочной перемычки.

При производстве работ произошло обрушение около 8 кубометров горной массы, при этом крепильщик участка закладочных работ, 1992 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Напомним, что днем ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на молокозаводе АЛРОСА в поселке Новый Мирнинского района.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.