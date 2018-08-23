«По доброте души» якутский пенсионер зарегистрировал у себя троих граждан Узбекистана

В ходе оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудниками полиции ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району выявлены факты фиктивной постановки иностранных граждан.

Так, 46-летняя жительница поселка Нижний Бестях фиктивно зарегистрировала в своем частном доме гражданку Кыргызстана, которая на тот момент была беременной. Позже по ее просьбе она зарегистрировала и родившихся близнецов. Выяснилось, что гражданка иностранного государства не проживала по данному адресу. Подозреваемая пояснила, что она оказала такую услугу по просьбе своих знакомых за 5 000 рублей.

Кроме того, ранее неоднократно судимая уроженка Тюменской области, проживающая в г.Ленске, фиктивно зарегистрировала двух граждан Таджикистана в своей квартире без намерения предоставить помещение для проживания. Выяснилось, что подозреваемая разместила объявление об оказании услуги по регистрации по месту жительства, на что откликнулись иностранные граждане, которые, в свою очередь, сделали ей ремонт в квартире.

Следующий факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания выявлен в Нерюнгринском районе. Так, в ходе обхода вверенной территории участковыми уполномоченными полиции установлен 63-летний местный житель, который в течение двух месяцев зарегистрировал в своей квартире в малосемейке троих граждан Узбекистана. Мужчина пояснил, что оказал услугу безвозмездно по «доброте души».

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают наказание штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.