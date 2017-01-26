По депутатскому запросу Тумусова Генпрокуратура взяла на контроль дело главы Попова

Прокурор Якутии начал проверку обстоятельств возбуждения уголовного дела и задержания главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА. Этого потребовал депутат Государственной Думы Федот ТУМУСОВ, обратившийся в Генеральную прокуратуру России, сообщает «Блокнот Якутск», и публикует письмо.

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