Прокурор Якутии начал проверку обстоятельств возбуждения уголовного дела и задержания главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА. Этого потребовал депутат Государственной Думы Федот ТУМУСОВ, обратившийся в Генеральную прокуратуру России, сообщает «Блокнот Якутск», и публикует письмо.
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Прокурор Якутии начал проверку обстоятельств возбуждения уголовного дела и задержания главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА. Этого потребовал депутат Государственной Думы Федот ТУМУСОВ, обратившийся в Генеральную прокуратуру России, сообщает «Блокнот Якутск», и публикует письмо.
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По депутатскому запросу Тумусова Генпрокуратура взяла на контроль дело главы Попова
Прокурор Якутии начал проверку обстоятельств возбуждения уголовного дела и задержания главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА. Этого потребовал депутат Государственной Думы Федот ТУМУСОВ, обратившийся в Генеральную прокуратуру России, сообщает «Блокнот Якутск», и публикует письмо.
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