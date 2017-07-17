По аварийному выбросу газа на Талаканском месторождении проводится проверка

В ночь с 15 на 16 июля т.г. на Талаканском месторождении произошел выброс газа из скважины из-за повреждения оборудования для добычи нефти и газа.

«На Восточном блоке Талаканского нефтегазового месторождения, которое принадлежит ОАО «Сургутнефтегаз», произошло «разрушение устьевого оборудования и обсадных колонн на скважине N 119п куста 20 с фонтанированием газосодержащей жидкости без возгорания», — сообщается на официальном сайте Минэнерго России.

По данному факту Ленским комитетом охраны природы проводится проверка с отбором проб природных сред в целях установления негативного воздействия на окружающую среду.