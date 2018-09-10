По Арктическому избирательному округу определяются лидеры

Одним из первых завершили работу участковые избирательные комиссии в Арктических улусах. По предварительным данным, на 24 часа местного времени в Аллаиховском улусе проголосовало 49,38% избирателей.

Напомним, что на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) Аллаиховский улус входит в состав Арктического избирательного округа. Кандидатом по партийному списку от политической партии «Единая Россия» здесь является советник генерального директора ООО «АДК» Афанасий ПОСТНИКОВ, по одномандатному избирательному округу – советник генерального директора ООО «АДК» Владимир ЧЕРНОГРАДСКИЙ, который набрал 72,5% голосов избирателей.

Справка:

ПОСТНИКОВ Афанасий Васильевич

№1 в региональной группе кандидатов в депутаты

Советник генерального директора ООО «АДК»

Родился 27 июня 1977 года в поселке Дружина Абыйского района.

Окончил ЯГУ по специальности «Ремонт радиоэлектронно-бытовой аппаратуры и вычислительных машин», Дальневосточную академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1999 года работал в ЯГУ на кафедре компьютерной технологии обучения инженером-электронщиком первой категории. В 2003 году стал общественным помощником депутата Ил Тумэн РС(Я) Климента Иванова.

В 2004 году назначен главой администрации Тюбяй-Жарханского наслега. В 2005 году был избран главой МО «Тюбяй-Жарханский наслег». В 2007 году назначен заместителем главы МР «Сунтарский улус» по социальным вопросам.

С 2009 года возглавлял администрацию МР «Нижнеколымский район». За годы работы с местными депутатами разработал муниципальные программы в сфере молодежной политики, сельского хозяйства, защитил на уровне республики программу энергосбережения района. Совместно с администрацией Билибинского района ЧАО добился финансирования строительства дороги «Черский – Билибино».

С 2009 по 2013 годы был членом молодежного правительства РС(Я).

Женат, пятеро детей.

ЧЕРНОГРАДСКИЙ Владимир Николаевич

Советник генерального директора ООО «Арктик Капитал»

В 1986 году закончил инженерно-технического факультета ЯГУ им. М.К. Аммосова.

В 1990-1991годах работал младшим научным сотрудником кафедры инженерно-технического факультета ЯГУ им. М.К. Аммосова. С 1991 года работал начальником отдела строительно-проектной группы, главным инженером предприятия Усть-Алданского экспериментального производственного энергокоммунального предприятия.

В 1993-1994 гг. первый заместитель главы администрации Усть-Алданского района. С 1994 года слушатель РАГС при Президенте РФ, по окончании которого был избран главой администрации Усть-Алданского улуса. С 2003 года заместитель генерального директора по региональным связям и СМИ – начальник управления ОАО ХК «Якутуголь». С 2008 года работал первым заместителем министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам, руководителем Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).