Пляжный волейбол в Алдане: как это было

Пляжный волейбол на крайнем Севере уже перестал быть диковинкой. Второй год подряд Алданский район республики Саха (Якутия) проводит открытый турнир по пляжному волейболу на призы главы МО «Алданский район».
В этом году турнир собрал 16 мужских и 8 женских команд. Участниками мероприятия стали спортсмены из Алдана, Якутска, Томмота, Олекминска, Нерюнгри и Чульмана. Географию участников турнира в этом году расширили волейболисты из города Тында Амурской области.
21 июля на волейбольной площадке алданского СК «Металлург» состоялось торжественное открытие турнира. С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратились: глава МО «Алданский район» Северин Поздняков и главный специалист районной администрации по физической культуре и спорту Наталья Стуканева, пожелавшие участникам турнира спортивных побед и свершений.
Открытие соревнований началось с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). С музыкальным подарком для присутствующих выступила алданская вокалистка Анна Стуканева.
В первый день соревнований погода благоволила спортсменам. Яркое, теплое солнышко и сухой песок подарили собравшимся отличное настроение и ощущение полного погружения в лето. Климатическая специфика нашего региона такова, что температурные контрасты уже никого не удивляют: второй день турнира прошел под проливным дождем при температуре + 8. Накал спортивных страстей, не смотря на резкую смену погоды, не переставал быть жарким. Неожиданные победы и разочарования принесли в копилку спортсменов следующие результаты:
Среди женских команд:
I место: Баринова Татьяна, Кохан Александра (Якутск)
II место: Балан Кристина, Пучкова Людмила (Томмот)
III место: Устюжанина Анна, Ануфриева Марина (Нерюнгри, Тында)
Лучшие игроки турнира:
Защитник – Баринова Татьяна (Якутск)
Игрок – Кохан Александра (Якутск)
Среди мужских команд:
I место: Калугин Богдан, Петров Александр (Олекминск)
II место: Яблонский Сергей, Дегтярев Константин (Нерюнгри)
III место: Усенко Алексей, Бекенев Андрей (Нерюнгри)
Лучшие игроки турнира:
Защитник – Калугин Богдан (Олекминск)
Блокирующий – Бекенев Андрей (Нерюнгри)
Игрок – Петров Александр (Олекминск)
Идейный вдохновитель и главный судья турнира Антон Варакосов, выразил слова благодарности администрации Алданского района помощь в организации мероприятия. Участники соревнований так же отметили отличный уровень проведенного турнира.
Желаем нашим волейболистам – пляжникам неустанно покорять новые спортивные горизонты и снова удивлять нас своей железной волей к победе!
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