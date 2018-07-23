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23 июля 2018, 11:48
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Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 млн га

Общая площадь лесных пожаров в республике увеличилась за сутки более чем на 110 тыс. га и достигла 1,33 млн га, сообщает в понедельник Главное управление МЧС Якутии.

По оперативным данным МЧС в Якутии действуют 89 пожаров в 19 районах, локализованы пять. Большая часть пожаров не представляет угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

В тушении огня задействованы более 900 человек и свыше ста единиц техники.

Источник: http://www.yakutia.info/article/184901
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