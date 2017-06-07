Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию

Якутской транспортной прокуратурой проведена проверка по фактам задержек авиарейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» и АО «Авиакомпания «Якутия»

По результатам проверки установлено, что в период с 15 февраля по 5 апреля 2017 года АО «Авиакомпания «Якутия» допущены 56 фактов задержки регулярных авиарейсов по вине авиакомпании более чем на два часа, а АО «Авиакомпания «Полярные Авиалинии» в период с 24 февраля по 5 апреля 2017 года допущено 8 фактов задержки.

Причинами задержек явилось отсутствие резервных воздушных судов и/или не предоставление резервного воздушного судна в связи с его неисправностью, что является нарушением Воздушного кодекса России, Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки».

По данным фактам прокуратурой в отношении авиакомпаний возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.14.1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел 18.05.2017 постановлениями мирового суда АО «Авиакомпания «Якутия» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей, АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.