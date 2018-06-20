Плоггеры из Вилюйска делают мир лучше

Семья Тихоновых из города Вилюйск ежедневно вносят свою лепту в охрану окружающей среды. Они на протяжении пяти лет во время утренней пробежки на природе подбирают мусор, попадающийся на пути.

Как признается учитель начальных классов Анастасия Тихонова, зимой ей не хватает времени заниматься спортом, поэтому, как только наступает пора летних каникул, с 1 июня,сразу возобновляет тренировки и купается на ближайшем озере «Оруктаах».

На вопрос,из каких побуждений начали заниматься уборкой мусора, Анастасия Сергеевна признается, что категорически не любит, когда люди загрязняют природу.

«Я начала убираться с самого малого, со двора, потом вышла на улицу, сейчас убираем наш квартал. Муж Андрей Николаевич сразу поддержал мое начинание и охотно присоединился к тренировкам и уборке мусора. Его раньше мучали давление и остеохондроз. Сейчас благодаря таким благотворным занятиям он чувствует себя хорошо», — сказалаона.

По словам Анастасии Тихоновой в Вилюйске многие пожилые люди занимаются спортом.

«Некоторые занимаются скандинавской ходьбой, а некоторые – бегом. В нашем квартале проживает Потапова Ирина Ивановна, которая вот уже 37 лет занимается ходьбой, и каждый год самой первой открывает купальный сезон. Она наш главный мотиватор и ориентир к здоровому образу жизни».

Каждый день Анастасия и Андрей Тихоновы собирают по 4-5 мешков мусора.

«А после выходных, праздничных мероприятий выходит и побольше. Раньше мы собранный мусор сжигали, но сейчас из соображений пожарной безопасности это дело приостановили», — отмечает А. Тихонова.

В современном мире занятие Тихоновых называется «плоггинг», который предполагает совмещение пробежки и сбора мусора. Таким образом, плоггеры Тихоновы «убивают» сразу двух зайцев: приносят пользу собственному здоровью и улучшают мир вокруг.

Справка

«Плоггинг» родился в Швеции. Это слово, которое обозначает процесс сбора мусора во время пробежки (plog в переводе со шведского — «плуг»). Новое увлечение называют «хюгге для тех, кто ведёт активный образ жизни». К нему уже присоединились жители нескольких европейских стран, в том числе и России.