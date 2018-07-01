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«Плавучий университет» завершает изучение Олекминского района

Уже 12 дней осуществляется научно-исследовательская экспедиция «Плавучего университета на реке Лена» в Олекминском районе.

Члены экспедиции продолжают рассказывать о проделанной работе. После Саныяхтаха, Урицкого и Хоринцев десант высадился в Олекминске, где в течение трех дней была проведена большая работа в ближайших селах Юнкюре, Куранде, Улахан Мунку, Олекминском, Троицке, Заречном, Абаге и Солянке. После 1-Нерюктяя, Дельгея и Мачи ученые прибыли в Чапаево – последний пункт экспедиции в Олекминском районе. Везде были проведены социокультурные, полевые и гидрологические изыскания, знакомства с историей района, памятниками культурного наследия, были взяты пробы воды и грунта. По проекту «Волна здоровья» проведен профилактический осмотр 400 человек, почти столько же ответили на вопросы анкетирования. С Чапаево врачи отправились домой.

По пути следования в селах и городе Олекминске историко-географическим отрядом  были проведены опросы, беседы со старожилами, посещены музеи.  В  1-Нерюктяе месяц назад открылся Дом живой истории, в котором местными жителями собраны предметы быта дореволюционного и советского времени. Там же сохранилось каменное здание Нерюктяйской (Идельгинской) Предтеченской церкви 1890 года, которое представляет собой памятник архитектуры 19-го века.

В Дельгяйском наслеге в дар Национальному художественному музею РС(Я) через сотрудника музея-участника нашей экспедиции Константина Пестрякова была передана прялка как предмет ямщицкого быта. В наслеге, как впрочем и в других селах, действует школьный музей. Но отсутствует возможность дополнить количество экспонатов за недостаточностью площадей.

В Кочегарово историки посетили дом семьи Кулагиных, где ярко представлена ямщицкая культура, наглядно отражен быт и жизнь людей, проживавших в этих краях. Этот дом, построенный в 19-м веке, является родовым гнездом для многочисленных потомков, которые ежегодно его посещают и бережно сохраняют.

Четверо членов экспедиции во главе с Николаем Пахомовым побывали по приглашению районного детско-юношеского центра в летнем лагере на речке Бирюк. Николай Иванович провел для детей практическое занятие по технике активного туризма, прочел лекцию по выживанию в экстремальных условиях.

27 июня в администрации Олекминского района прошел круглый стол, где члены научно-исследовательской экспедиции отчитались о проделанной работе, сделали выводы и внесли предложения для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Заместитель главы Наталья Фокина, которая помогала с организацией встреч во всех наслегах, отметила, что комплексное изучение района необходимо продолжить.  Члены экспедиции, побывавшие в Олекминском музее истории и земледелия в Якутии, выразили желание увидеть в будущем уникальные фотографии скопца Ерофея Ересько напечатанными.

Одним из направлений работы экспедиции являются полевые исследования, связанные с изучением мерзлоты, наледи, термокарстовых проявлений на заброшенных пашнях, лесовырубках, просеках и проблемных местах сел. В Олекминском районе полевики отобрали образцы воды из термокарстового озера села Солянка, карстового озера из села Заречного, старичного озера села Абага, питьевой воды из водозаборов сел Саныяхтах, Хоринцы, Солянка, устьев рек Олекма, Чара, Бирюк, вод родников и наледей.Обнаружили большое распространение оврагообразования в селах Саныяхтах, Урицкое, Юнкюр. По предварительным итогам руководителя полевого отряда Розалии Ивановой, в селе Саныяхтах образовавшиеся овраги представляют угрозу для сельского кладбища, для действующих пашен. Самые страшные и многочисленные овраги появились в селе Юнкюр, увлекая село вниз в пойму реки Лены – перепад составляет более 30 м. По сей день местной администрации удавалось предотвращать угрозу хозяйственным постройкам.

Большинство заброшенных пашен сильно поражено мерзлотными процессами и не подлежат восстановлению в ближайшем будущем. В некоторых – термокарстовый процесс подошел к стадии затухания. Этому способствует восстановление естественной лесной растительности.

В селе Хоринцы в микрорайоне Солосун отмечаются деформации построек, образование карстовых воронок и озер.В селе Олекминское обследована наледь на речке Кырамда. В районе много подземных вод – ключей, родниковых ручьев, незамерзающих в зимний период, образуя наледи.

Ленский отряд сердечно благодарит за помощь в организации исследований заместителя главы района Наталью Павловну Фокину, главу села Саныяхтаха Юрия Моисеевича Кондратьева,  замглавы села Урицкого Одинцову Елену Юрьевну, главу села Хоринцы Анатолия Васильевича Лыткина, главу села Саныяхтах Юрия Моисеевича Кондратьева, главу села  Юнкюр Жаргала Гыпыловича Содномова, главу села Троицк Илью Тавлитовича Кутугутова, главу села Солянка Наталью Захаровну Якушкову, главу села Абага Александра Мироновича Корнилова, главу поселка Заречный Валерия Павловича Корнилова, главу села Дельгяй Марата Тимурзяновича Тимершина, главу села Чапаева Андрея Викторовича Яныгина  и всех, кто помог в транспортировке, сопровождении участников, консультировал и давал ценную информацию.

Источник: Татьяна Филиппова. Фото автора.
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