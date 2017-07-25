«Плавучий университет» в Жиганске

Сегодня, 25 июля 2017 г. Булунский отряд экспедиции «Плавучий университет на реке Лена» прибыл в Жиганск.

Программа пребывания в Жиганске очень плотная, потому что отряд здесь всего на день. С утра после встречи с главой района, посетили экскурсию в Комплексной геофизической станции, где была миссия — замена батареек на термодатчиках HOBO, которые считывают температуру грунтов.

После обеда отряд разделился по своим направлениям. Географы отправились на полигон Уолбы брать пробы для геокриологического прогноза, обследовать природную обстановку, узнать активны ли в этом районе криогенные процессы.

Историки работают в архиве. Собирают архивные материалы, воспоминания, фотоматериалы про рыбную промышленность в годы Великой Отечественной Войны.

Стоит отметить, что теплоход сопровождают путейские суда, сменяя друг друга на всем пути. Команда «Плавучий университет» благодарит администрацию Ленского бассейна внутренних водных путей в лице Павла Снытко за сопровождение теплохода «Капитан Горовацкий».

Сегодня же вечером Булунский отряд отплывает в Тикси. При благоприятной погоде путь будет длиться двое суток. В Тикси «Плавучий университет» пробудет три дня.

Напомним, что экспедиция стартовала из Якутска 20 июля. 22 июля посетили п. Сангар Кобяйского улуса на три дня, 25 июля прибыли в Жиганск. Всего экспедиция продлится около месяца.