«Плавучий университет» в Сангаре

20 июля стартовал проект «Плавучий университет на реке Лена» отделения Русского географического общества Республики Саха (Якутия).

Первой остановкой и пунктом исследования стал п. Сангар Кобяйского района. В течении двух дней отряд работал по нескольким направлениям: ландшафтно-мерзлотные, экологические, историко-культурологические исследования, встреча с населением и проведение занятий по профилактике чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности. Органическое вещество покровных отложений и ледового комплекса, динамика криогенных процессов и теплофизика мерзлотных ландшафтов бассейна р. Лены.

— Все что мы делаем в рамках научных исследований географического и геологического направления делается в практических целях, т.е. мы получаем данные которых не хватает для того чтобы ответить на инженерные вопросы. Например, геокриологический прогноз, который нужен для того чтобы ответить, будет ли устойчива эта автодорога, эта железная дорога, этот трубопровод. Нужен для того чтобы сказать какие участки будут здесь более опасны, какие участки надежны, сколько будет стоить, какие технические решения применить. Мы не занимаемся здесь абстрактным научным исследованием, все они практически значимы, — отметила Вера САМСОНОВА, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории криогенных ландшафтов Института мерзлотоведение имени П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской Академии Наук.

— В этом проекте я разрабатываю достаточно новое направление для исторической науки Якутии. Именно изучение деятельности детских домов ЯАССР во время Великой Отечественной Войны и послевоенные годы. Не секрет, что Якутия потеряла в тылу большое количество населения, тем не менее Якутия считается одним из наиболее внесших вклад республик и не малая доля приходится на детские дома. Моя гипотеза состоит в том, что детские дома внесли определенный вклад в реализацию победы, но мы к сожалению, мало о них знаем. Моя задача изменить данное положение, — поделился своим проектом Дмитрий КУПРИЯНОВ, студент 4 курса Исторического факультета СВФУ.

Также, участники экспедиции побывали на экскурсии по достопримечательностям, приняли участие на чемпионате поселка по рыболовству, в товарищеском матче по волейболу и футболу.

Далее «Плавучий университет» держит курс в Жиганск.

Справка:

«Арктический плавучий университет» – это инновационный проект, объединяющий науку и образование арктических территорий с целью сохранения арктической среды и обеспечения устойчивого развития региона для будущих поколений.