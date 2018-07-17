«Плавучий университет по реке Лене» вернулся домой

19 июня начал работу второй сезон грантового проекта Русского географического общества «Плавучий университет на реке Лене». В плавание ученые и студенты — историки-географы, мерзлотоведы, гидрологи и биологи — отправились на теплоходе «Капитан Горовацкий» до Витима. Проплыв по средней Лене по территориям Хангаласского, Олекминского и Ленского районов, экспедиция достигла границы Республики Саха (Якутия) и Иркутской области и повернула обратно. Вчера отряд научно-исследовательской экспедиции вернулся домой. О том, как прошло плавание, рассказывают сами участники.

Альбина Черепанова, руководитель Ленского отряда проекта РГО «Плавучий университет на реке Лене»-2018, к.г.-м.н.:

— Любой проект начинается с мечты и идеи. Охватить комплексными исследованиями приленские районы Якутии удавалось немногим. За год до реализации данного проекта на разных уровнях, включая администрации районов, руководство ЯО РГО, прошли обсуждения, согласования, создание местного отделения в Олекминском районе, и благодаря общим усилиям был представлен и утвержден проект на получение гранта Русского географического общества.

Обычно организационные вопросы в итоговых документах отражаются в меньшей степени, но именно они определяют успех научных исследований. В любой точке, в каждом населенном пункте участников экспедиции ждали проводники, сопровождали, показывали уникальные объекты, взяв на себя определённую ответственность. Сейчас ответственность лежит на ученых, на участниках экспедиции, ведь результаты научных исследований станут звеном в дальнейшем изучении и развитии региона, будь то мерзлотно-гидрогеологические условия, туризм в сельской местности, раритеты и сакральные места…

Хочется выразить благодарность главам всех наслегов, где побывала экспедиция. Именно они определяют сегодня в сёлах, городах, районах не только социально-экономический потенциал, но и культуру, духовность, единение народов! Завершается полевой период, но впереди немало работы, будут проводиться аналитические работы, пройдёт научная конференция, появятся научные и научно-популярные статьи, будут защищаться дипломы, проекты, диссертации.

Базой для всего этого являются полученные экспедицией уникальные материалы, оригинальные исследования, прекрасные фото- и видеоматериалы.

Студенты Института естественных наук СВФУ, магистрант 2 курса Николай Иванов и бакалавр 4 курса Сергей Киренский занимались в экспедиции исследованиями мерзлотных грунтов по прибрежным населенным пунктам реки Лены.

— В наш маршрут входили населенные пункты Олекминского и Ленского районов. Есть версия, что в обоих этих районах островное распространение мерзлоты, — рассказывают полевики. — Однако в результате практических исследований (шурфование, исследование щупом, бурение) во многих населенных пунктах нами были выявлены вечно-мерзлые грунты глубиной до двух метров.

В Хоринцах Олекминского района мы обнаружили большое количество провалов в жилом секторе. Там люди начали застройку на местах заброшенных пашен, и в течение 3-4 лет эти дома начали обваливаться. Был также случай в Ленском районе, там, не учитывая присутствие мерзлых грунтов, построили школу на ленточном, а не свайном, фундаменте.

Кроме того, мы нашли в этих районах большое обилие выходов подземных вод, которые являются причиной образования наледей. Так, в Абаге распространение наледи начало угрожать поселку. Пришлось построить три дамбы, из которых в рабочем состоянии сейчас только одна средняя дамба. Со слов главы, это основная проблема наслега.

Студентки геолого-географического факультета Томского государственного университета Евгения Полуянова и Валерия Белогубова также состояли в полевой группе.

— Всего за экспедицию мы отобрали больше ста проб воды. Все пробы будут сданы на определение химического состава макро и микроэлементов. Химический состав вод родников и наледей будет изучен в лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН в г. Якутске, воды реки Лены и ее притоков на радиологию и количественные химические показатели — в лаборатории Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга в г. Якутске.

В Ленском районе особое внимание было уделено правому берегу реки Лены напротив города Ленска. У воды имелся резкий запах и характерные пятна нефтепродуктов. Отобранные пробы в тот же день были сданы в лабораторию Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга в г. Ленске. Полученные результаты показали незначительное превышение по ПДК нефтепродуктов.

Магистрант института естественных наук СВФУ Ольга Лукина изучает географию сакральных мест и объектов на территории Республики Саха (Якутия). Во время экспедиции Оля описывала мемориалы, церкви, старинные дома, а также уникальные природные объекты. Проводила опрос и анкетирование населения по теме географии памятных и почитаемых мест.

— Пространственная организация почитаемых мест зависит от традиционных верований местного населения. Так, в поселках Витим, Пеледуй, в городе Ленске были названы старинные архитектурные постройки, церкви. В селах Нюя, Натора, Орто Нахара к сакральным были отнесены родовые места (алаасы), места традиционного охотничьего промысла, — рассказывает Ольга. — Анализ названий деревьев и мест показывает, что для каждого села оно различно, например, Шаман-дерево в некоторых селах называется Бай-Тиит и располагается преимущественно у дорог, трасс, а также у подъемов на горы и аартыков. Выступает в качестве символа территориальной границы. Кэрэх мас (жертвенное дерево) обнаруживается преимущественно в лесу, густом ельнике или другом труднопроходимом месте. Традиционно является символом того, что рядом есть шаманское захоронение. Обычно это подтверждается спрятанным в стволе дерева тюктюйа — коробочкой с маленьким чучелом бурундука или другого мелкого животного, в которую заключается душа шамана. Иногда можно встретить куочай (перекладина — палка на которую нанизывают жертвенное подношение виде головы или шкуры животного). Подобные деревья есть в ряде сел Олекминского улуса, в Ленском районе зафиксированы в селе Чамча, в 3 км от села, в местности Берелех. Ойуун маhа было обнаружено в селе Натора. Сакральное дерево расположено в поле, около 2-3 км от села к юго-восточной части. Согласно версии местных жителей на территории поля был дом шамана. В настоящее время дома нет, следов постройки также.

Александра Васильева и Айаал Слепцов — студенты 2 курса Исторического факультета СВФУ. Их специализация: антропология современности. Методология их исследования — опросы населения в виде интервью и метод включенного наблюдения. Александра исследует современное состояние дворов в Якутии в сельской и городской местностях, изменение значения и роли гендера в домашнем быту и хозяйстве, трансформацию и видоизменения самих дворов, а также их внутренних объектов. Тема исследований Айаала — «Значение воды у современных жителей речных поселений в Якутии».

— Данная тема очень актуальна и интересна, поскольку в ней рассматривается трансформация традиционной материальной и духовной культур жителей Якутии под влиянием внешних глобальных социально-экономических процессов, — говорит Айаал. — В Олекминском и Ленском районах нами был собран довольно богатый и обширный для дальнейшего изучения научный материал. Мы выражаем огромную благодарность всем респондентам, жителям и администрациям всех населенных пунктов, в которых мы работали. Полученные сведения и данные в дальнейшем станут основой для написания и публикации научных работ.

Вера Филиппова, бакалавр 4 курса эколого-географического отделения ИЕН СВФУ:

— В рамках «Плавучего университета» я занималась исследованием темы развития туризма в сельской местности. Могут ли местные жители Олекминского и Ленского района принимать туристов? Заниматься разработкой туристических маршрутов, предоставлять те или иные туристские услуги? Эти и другие вопросы входили в перечень вопросов в моей анкете. Кроме того, я изучала инфраструктуру населенных пунктов: наличие связи, дорог, точек питания, гостиниц и так далее.

По окончанию экспедиции мы пришли к выводу, что в Олекминском и Ленском районах имеются хорошие возможности для развития водного туризма различной сложности на реках Намана, Ура, Камышинка, Чара, Б. Патом, Чара, Натора, Пеледуй и Витим. Местные жители, в большей степени, готовы принимать туристов, организовывать водные сплавы, предлагать приезжим услуги охоты и рыбалки.

Любовь Пахомова, к.п.н., доцент эколого-географического отделения ИЕН СВФУ:

— В Олекминском районе члены нашего историко-географического отряда провели 11 дней. Первой остановкой «Плавучего университета» стало ямщицкое село Саныяхтах. Затем Урицкое, Хоринцы, и город Олекминск, где мы пробыли три дня и побывали в окрестных селах: Юнкюр, Куранда, Олекминское (Каландарашвили), Улахан Мунку, посетили музей Олекминский, рудник по добыче гипса в Олекминске. Жители и старожилы помогли своими рассказами выявить уникальные памятники природы, памятные, почитаемые и сакральные места, помогли узнать историю и топонимику посещенных мест.

В посещенных местах мы увидели памятники старины: ямщицкие дома и церкви различной сохранности. Особенно поразил Предтеченский храм, построенный на средства Нерюктяйинского купца Идельгина. К сожалению, этот памятник старины находится в полуразрушенном состоянии, а он имеет все права быть включенным в реестр туритских объектов Олекминского улуса.

После Олекминска наша экспедиция делала остановки в Дельгее и Чапаево. Одним из примечательных моментов плавания стало пересечение «Ленского экватора» на реке Ура (Уксакан), где примерно находится середина реки Лены 2200 км. Здесь находится уникальное творение природы – две высокие скалы «Колокол» и «Каменная».

На территории Ленского района мы побывали со 2 по 12 июля. Ленский район один из старейших районов Якутии, имеющих разные этапы развития исторических событий. Это этапы освоения речного пути по реке Лена: землепроходческий, ямщицкий и промышленный этапы освоения, которые наложили отпечаток на всю историю освоения Якутии. Историко-географические и краеведческие исследования мы провели в городе Ленске, селах Нюя, Мача, Натора, Орто-Нахара, Чамча и Беченча и поселке Витим.

В обоих районах есть много различных объектов, которые отражаются в названиях населенных пунктов – ямщицких станций, ярмарок, храмов и много старинных домов 18 и 19 века, в том числе известных домов пароходчицы Громовой. Все это требует к себе внимания по сохранению как уникальных памятников старины для будущих поколений.

Жителями этих районов составлено много краеведческой литературы: это П. Бернов из Олекминского, С. Москвитин, Т. Суховарова, М. Амузинский, Л .Ивановой, В. Никоновой, И.Пахомовой и др. из Ленского района.

В районах хорошо поставлено музейное дело. Действуют историко-краеведческий музей г. Олекминска и Ленска, действуют отличные школьные музеи п. Витим СОШ № 1 и СОШ № 2, школьный историко-краеведческий музей с. Орто-Нахара, Натора, которые обладают уникальными экспонатами, подаренными жителями.

В целом, в Ленском районе музейное дело поставлено на более высоком уровне. Особенно порадовал историко-краеведческий музей с. Орто-Нахара, в котором местными жителями собраны экспонаты большой ценности, в том числе разнообразная национальная посуда. К сожалению, до сих пор не решен статус музея. Здание музея было передано в дар от местного жителя, но из-за отсутствия в нем отопления, школьники не могут его посещать в зимнее время.

На мой взгляд, и в Олекминском, и в Ленском районах имеются возможности для развития этнографического туризма, который будет охватывать сельские населенные пункты и тем самым способствовать развитию инфраструктуры и занятости сельчан. Например, якутские села Орто-Нахара, Чамча и Беченча, несмотря на удаленность от основного места проживания якутов, сохранили свои национальные корни, уклад, быт и традиции. Этнографический туризм — это знакомство с бытом, традициями, культурой коренного населения, в данном случае, с якутской культурой.

Также было бы хорошо восстановить старинные дома и церкви Урицкого, Троицка, 1-Нерюктяйинска, Витима, Орто-Нахары и Пеледуя, чтобы включить в реестр туристских объектов как историко-культурные достопримечательности.

Научно-исследовательскую деятельность учащихся направить на изучение природных режимов: мониторинг за ростом оврагов, береговые процессы, селевые потоки, русловые процессы и так далее.

Константин Пестряков, сотрудник НХМ РС(Я), работал в экспедиции по программе «Раритеты Якутии», главная цель которой выявление уникальных артефактов декоративно-прикладного искусства народов Якутии и изучение экспонатов в улусных музеях, в частных коллекциях и в дальнейшем проведение совместных выставок.

— В ходе экспедиции я посещал сельские и районные музеи, общался с народными мастерами, частными коллекционерами. Также по проекту РГО «Малая Родина: ретроспектива местной истории» наш историко-географический отряд занимался поисками памятников истории и фиксацией их сохранности, выявлением новых сведений для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Так, мы выяснили, что в селе Урицкое утрачен дом, в котором в 1897-1901 годах жил во время ссылки революционер М.С. Урицкий. Также в селе Нюя не сохранился дом, в котором останавливался в 1881 году В.Г. Короленко. Оба дома значились в республиканском перечне объектов культурного наследия.

Кандидат сельскохозяйственных наук Васена Устинова специализируется на изучении естественных кормовых угодий. Исследовав сенокосные угодия и пастбища Ленского района, Васена пришла к выводу, что после развала совхозов они деградированы.

— Нужны мероприятия по улучшению их состояния. Сегодня с пастбищ получают примерно 3 ц/га, а сенокосные угодия до 7-8 ц/га, тогда как, при должном уходе, луга способны выдавать до 20 ц/га. Почва и климат позволяют получать высокий урожай сена. Еще заметила, что в Ленском районе нет ни одной агрошколы, в которой можно было бы детям с малых лет прививать любовь к сельскому хозяйству.

Напомню, 12 января 2008 года был принят проект «О концепции создания агропромышленного комплекса в Витиме на период 2008-2012 годы», который в итоге не реализовался. Пилотный проект создали в целях обеспечения продуктами питания населения зоны нефтегазового комплекса. Хотелось бы, чтобы этот проект или другой подобный ему, был возобновлен. Это будет полезно и для развития сельского хозяйства, и для жителей района, — отмечает Васена Устинова.

Магистрант Якутской ГСХА Надежда Осипова занимается морфогенетическим анализом рыб. Это довольно актуальное исследование, поскольку включает в себя комплексное изучение морфологии и генетики рыб среднего течения Лены.

В зоне ее интересов — семейство сиговых — тугунок, сиг, ленок, а также хариусовые, которые, как известно, встречаются в Ленском районе. Надежда тесно сотрудничает с Институтом систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН под руководством к.б.н. Захарова Е.С.

— В поселке Витим пробы рыб предоставил ученик 5 класса Данил Людзеды. Он сам выловил их на спиннинг, — рассказывает Надежда. — Я объяснила ему методику проведения исследования рыбы и отбора проб. В дальнейшем я продолжу его курировать.

Хочу выразить благодарность всем жителям Ленского района, которые предоставили рыбу для моих исследований.

Агафья Варламова, студентка Якутского института водного транспорта, работала в составе группы гидрологов, куда, помимо нее, входили сотрудники Сибирского государственного университета водного транспорта и его Якутского филиала Екатерина Иваницкая и Антон Ботвинков. Группа проводила исследования причин снижения уровня воды в верховьях Лены.

— Редко задумываешься о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться людям, живущим рядом с рекой и тем кто работает на реке, осуществляя важный, а порой и героический труд — спасая дома во время паводка, а в период обмеления вести суда с жизненно важным грузом.

При обобщении данных метеорологических станций, а также со слов специалистов и жителей населенных пунктов видно, что за последние десятилетия изменения климата повлекли за собой сокращение объема наземных вод в верховьях реки и средней Лене. Эта тенденция особенно заметна при сравнении данных с лоцманскими картами. (В Ленском районе нам посчастливилось найти лоцманскую карту 1974 года). Происходит это из-за температуры воздуха, увеличения испарений, поглощения воды растительностью, пожарами и вырубкой леса. Изучая гидрологическую обстановку в верховьях реки прослеживается сокращение сроков навигации, что влияет на завоз продовольствия и материально-технических грузов для Западной Якутии, — рассказывает студентка.

На борту «Капитана Горовацкого» плыли не только ученые и студенты, но и врачи. Маршрут Центра здоровья ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» проходил по самым отдаленным населенным пунктам Олекминского района: с. Саныяхтах, с. Урицкое, с. Хоринцы, с. Солянка, с. Юнкюр, г.Олекминск, с. Чапаево. Всего, по словам терапевта Алены Гаврильевой, ими было осмотрено 400 человек, большая часть из них — прошли УЗИ. Среди населения превалирует патология эндокринной системы: кисты щитовидной железы – 8 чел, желчекаменная болезнь у 4 чел, кисты почек у 3-х чел.

— Все села, куда добрался наш десант, находятся отдаленно от центра, поэтому, конечно, нас везде очень тепло встречали, чувствовалось, что люди действительно нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, — говорит Алена Владимировна.

На протяжении всего пути поисково-спасательное прикрытие экспедиции обеспечило ГКУ РС (Я) «Служба Спасения РС (Я)».

Спасателем Афанасием Николаевым не только обеспечивалась безопасность участников экспедиции на полевых выходах, но и проводилась большая профилактическая работа. Более четырехсот школьников и более 40 преподавателей приняли участие в практических занятиях по первой доврачебной помощи, сердечно-легочной реанимации, спасению утопающих, ориентировании и выживанию в таёжной местности и при техногенных ЧС.

Что ж, второй сезон грантового проекта Русского географического общества «Плавучий университет на реке Лене» завершился. Впереди, как уже было, сказано, участников экспедиции ждет немало работы. Пройдёт научная конференция, появятся научные и научно-популярные статьи, будут защищаться дипломы, проекты, диссертации.