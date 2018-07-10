Плавучий университет на реке Лене: Мобильный центр здоровья посетили более 400 человек

С 19 июня по 30 июня 2018 года ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» принял участие в проекте Русского географического общества «Плавучий университет на реке Лене».

Специалисты мобильного центра здоровья совместно с учеными, студентами СВФУ, географами, мерзлотоведами, гидрогеологами, историками – антропологами, на теплоходе «Капитан Горовацкий» отправились в дальний путь.

Научный и медицинский десант высаживался по пути следования теплохода в населённых пунктах для исследования природной и социокультурной среды, экологического состояния и медицинских обследований.

Основная цель медицинской экспедиции: оказание практической помощи и формирование активной жизненной позиции в области укрепления и сохранения здоровья среди взрослого населения Олекминского улуса.

Маршрут Центра здоровья ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» предстоял нелегкий, по самым отдаленным населенным пунктам Олекминского района: с. Саныяхтах, с. Урицкое, с. Хоринцы, с. Солянка, с. Юнкюр, г.Олекминск, с. Чапаево.

По проекту «Волна здоровья» специалисты Центра здоровья провели профилактическое медицинское обследование населения Олекминского улуса, с помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье», компьютеризированной системы скрининга сердца, биоимпедансметрии, компьютеризированного спирометра, смокелайзера, экспресс анализы крови на сахар и холестерин, а также ультразвуковое обследование органов брюшной полости и щитовидной железы.

Основная задача: выявление факторов риска заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета, ранняя диагностика эндокринной патологии, заболеваний ЖКТ.

Мобильный центр здоровья посетили всего 402 человек:

-с. Саныяхтах- 46 чел,

— с.Урицкое – 30 чел,

— с. Хоринцы – 60 чел,

-с. Солянка – 39 чел.

-с. Юнкюр – 49 чел.

— г. Олекминск – 41 чел,

— с. Чапаево 137 чел,

Итоги медицинского обследования: признаны здоровыми 22 % , выявлены факторы риска у 78% пациентов, из них 7,7% направлены на амбулаторное лечение по месту жительства (31человек).

Выявлены следующие факторы риска:

1 место — повышение артериального давления в 47% случаев– 187 человек;

2 место – гиперхолестеринемия в 33 % случаев – 133 человек;

3 место – избыточный вес в 24% случаев – 96 человек

Врачом ультразвуковой диагностики осмотрено всего 244 пациентов. Направлено на дальнейшее обследование 8 пациентов. Среди населения превалирует патология эндокринной системы: кисты щитовидной железы – 8 чел, желчекаменная болезнь у 4 чел, кисты почек у 3-х чел. Новообразования не выявлено.

Всем пациентам даны разъяснения по состоянию здоровья и рекомендации по ведению здорового образа жизни, укреплению и сохранению здоровья, проведены групповые беседы, розданы пропагандистские буклеты, брошюры по профилактике хронических неинфекционных заболеваний в количестве — 370 штук.