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10 июля 2018, 17:51
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Плавучий университет на реке Лене: Мобильный центр здоровья посетили более 400 человек

С 19 июня по 30 июня 2018 года ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики»  принял участие в проекте Русского географического общества «Плавучий университет на реке Лене».

Специалисты  мобильного центра здоровья совместно с учеными, студентами СВФУ, географами, мерзлотоведами, гидрогеологами, историками – антропологами, на теплоходе  «Капитан Горовацкий» отправились в дальний путь.

Научный и медицинский десант высаживался по пути следования теплохода в населённых пунктах для исследования природной и социокультурной среды, экологического состояния и медицинских обследований.

Основная цель  медицинской экспедиции: оказание практической помощи и формирование  активной жизненной позиции в области укрепления и сохранения здоровья среди взрослого населения Олекминского улуса.

Маршрут Центра здоровья ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» предстоял нелегкий, по самым  отдаленным населенным пунктам Олекминского района:  с. Саныяхтах, с. Урицкое, с. Хоринцы, с. Солянка, с. Юнкюр, г.Олекминск, с. Чапаево.

По проекту «Волна здоровья»  специалисты Центра здоровья  провели профилактическое медицинское обследование населения Олекминского улуса,  с помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье», компьютеризированной системы скрининга сердца, биоимпедансметрии, компьютеризированного спирометра, смокелайзера, экспресс анализы крови на сахар и холестерин, а также ультразвуковое обследование органов брюшной полости и щитовидной железы.

Основная задача: выявление факторов риска заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета,  ранняя диагностика эндокринной патологии, заболеваний ЖКТ.

Мобильный центр здоровья посетили всего 402 человек:

-с. Саныяхтах- 46 чел,

— с.Урицкое – 30 чел,

— с. Хоринцы – 60 чел,

-с. Солянка – 39 чел.

-с. Юнкюр – 49 чел.

— г. Олекминск – 41 чел,

— с. Чапаево 137 чел,

Итоги медицинского обследования: признаны здоровыми 22 % , выявлены   факторы  риска  у 78% пациентов, из них    7,7%  направлены на амбулаторное лечение по месту жительства (31человек).

Выявлены следующие факторы риска:

1 место —  повышение артериального давления в 47% случаев– 187 человек;

2 место – гиперхолестеринемия в 33 %  случаев – 133 человек;

3 место – избыточный вес в 24% случаев – 96 человек

Врачом ультразвуковой диагностики осмотрено всего 244 пациентов. Направлено на дальнейшее обследование 8 пациентов. Среди населения превалирует патология эндокринной системы: кисты щитовидной железы – 8 чел, желчекаменная болезнь у 4 чел, кисты почек у 3-х чел. Новообразования не выявлено.

Всем пациентам даны разъяснения по состоянию здоровья и рекомендации по ведению здорового образа жизни, укреплению и сохранению здоровья, проведены групповые беседы, розданы пропагандистские буклеты, брошюры по профилактике хронических неинфекционных заболеваний в количестве —   370 штук.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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