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Футуролог
21 августа 2018, 17:08
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Платон Шамаев: Знать не знаю господина Степана Петрова

По итогам публикации «Якутский эксперт ООН: Я призвал усилить давление на Россию…» http://sakhalife.ru/yakutyane-prosyat-oon-usilit-davlenie-na-rossiyu/ опубликованной на SakhaLife15 августа, в редакцию направил свою реплику Платон ШАМАЕВ, один из героев публикации. Его текст публикуется в сокращении по требованию законодательства, так как имеет признаки агитации в пользу одного из кандидатов, сына которого, обвиняемого в похищении человека (в данное время уголовное дело закрыто по примирению сторон – ред.), защищал, в том числе и адвокат Платон Шамаев.

 

В-первых, хотелось бы поблагодарить столь посещаемое издание как SakhaLife за интерес, проявленный к моей скромной персоне. Стоит отметить, что это уже не первая статья, которая освещает мою деятельность на ее страницах. В первом случае, я хоть и был полностью не согласен со статьей, тогда был связан с волей Доверителя и не мог без его согласия что-то комментировать, а в данном случае имею полное право.

Для начала отмечу, что ездил я на сессию экспертного механизма по правам коренных народов при ООН полностью на свои собственные средства и по своей инициативе.

Теперь, что касается самой статьи:

Многоуважаемый Александр Николаевич Жирков действительно был на постоянном форуме по правам коренных народов в Нью-Йорке в 2016 году как официальный представитель из РФ. При этом реализовывал там свою программу в соответствии с целями и задачами представительных органов субъектов РФ. Неофициальных представителей из Якутии также было немало (что не может не радовать) и, конечно, увидев Жиркова А.Н., мы решили сфотографироваться с ним. …

Следует отметить, что предложение в статье «Отметим, что Платон Иванович и ранее бывал в международной организации в компании со спикером Ил Тумэна Александром ЖИРКОВЫМ» в корне неверно, поскольку это было единожды и то на фотографировании.

Далее в статье указывается, что некоторые вопросы, поднятые делегатами, весьма актуальны для общества и республики. Часть делегатов, несомненно, действовали с благими намерениями. В данном случае я надеюсь, что данные слова были адресованы, в том числе, и в отношении меня, так как я действительно поднял три вопроса, которые актуальны и действовал с благими намерениями. И убежден, что ими не вымощена дорога в ад.

Далее в статье указано, что информационную поддержку миссии НИКИТИНОЙ и Шамаева оказал сайт Ил Тумэна, при этом не приведены какие-то ссылки. Я бы рад почитать эту статью,  но даже через поисковики не смог найти столь желаемую статью. Неужели непрофессионализм журналиста?

Далее идет анализ деятельности «Якутия — наше мнение», которое ранее выступало с призывом усилить давление на Россию с целью принуждения к соблюдению прав и упоминанию, что в ближайшее время Степану ПЕТРОВУ грозит уголовная ответственность. Не берусь рассуждать о деятельности упомянутого господина, поскольку о нем практически ничего не знаю, его выступлений подробно не изучал и не являюсь его сторонником. Как адвокат, разъясню журналистам одно, что закон обратной силы не имеет, т.е. Петров не может нести какую-либо ответственность за то, что он сделал до ее криминализации, не говоря уже о том, имеется ли в данном случае состав преступления.

Вообще, у прочитавшего статью создается впечатление, что собралась какая-то шайка лейка, которая выклянчив деньги то ли у Госдепа, то ли у народа Саха вредит ее интересам на международном уровне и в целом направлена на очернение деятельности спикера республиканского парламента. И я даже подозреваю от кого исходит соответствующий предвыборный заказ…

Далее приведу текст своего выступления без купюр.

Народ Саха являются коренными на своей территории Сибири Дальнего Востока, входящей в Россию как субъект под названием Республика Саха (Якутия).

Однако, в России в рамках Декларации прав коренных народов, принятой ООН законодательно защищаются и учитываются права только малочисленных коренных народов, численность которых не превышает 50 тысяч человек.

Таким образом, декларация прав коренных народов, принятая ООН работает на территории РФ слишком специфично.

В настоящее время на территории Дальнего Востока в том числе Республике Саха (Якутия) задействован Федеральный Закон о так называемом «Дальневосточном Гектаре», который дает право любому жителю Российской Федерации получить бесплатно 1 гектар земельного участка для реализации сельскохозяйственных и иных деловых проектов. К тому же в Государственной Думе на данный момент прошел законопроект, по которому еще и иностранцы могут на таки же условиях получить пресловутый 1 гектар.

При этом, по моему мнению и многочисленных жителей Республики данный закон ущемляет конституционные права якутского народа. Так, данный закон фактически отбирает у них актуальные земли где они охотились и вели сельское хозяйство.

Также следует отметить, что народ Саха лишен аналогичного права получить земельный участок на другой территории РФ, не говоря уже о заграничных землях. Налицо умаление конституционных и коренных прав якутского народа

При всем этом, столь важный вопрос как раздача земель, принадлежащих по Конституции РФ народу, не выдвигалась на всеобщий референдум. Были попытки со стороны общественности обжаловать через суд отказ в проведении референдума на территории Республики, однако несовершенное законодательство, в данном случае норма ФЗ «о Референдуме», говорящая, что вопросы разрешенные федеральным законом не могут выноситься на региональный референдум не позволили жителям Якутии получить положительное решение суда.

Таким образом, законодателем обойдена необходимость испрашивать согласия граждан на различные в том числе антиконституционные закон.

Вторая проблема- это проблемный доступ якутов к обучению на родном языке. К примеру, на территории столицы Якутии – Якутске существует около 50 школ, из которых только 5 национальные. При этом следует учитывать, что в Республике соотношение русских и якутов сохраняется примерно в пропорции 50 на 50 процентов. Но главная проблема кроется даже не в этом, а в новеллах в законе «Об образовании», который обязывает школы принимать учащихся по месту жительства. И поскольку львиная доля якутов стремится отдать своих детей в эти 5 школ, создается необходимость родителям покупать дорогие регистрации рядом с желанными школами.

Кроме того, в настоящее время в Российской Федерации проходят последние стадии утверждения изменения в пенсионное законодательство, по которому повышается возраст с которого, граждане могут выйти на пенсии: для мужчин с 60 до 65, а женщин с 55 до 63.

При этом следует учесть, что в Якутии продолжительность жизни меньше чем в среднем по России, ввиду тяжести условий жизни, неблагоприятного климата, дороговизны жизни.

В связи с изложенным, прошу обратиться к руководству России, с тем, чтобы реформировать законодательство в моментах упомянутых в моем выступлении.

11 июля 2018 г. Женева

 

Источник: Платон ШАМАЕВ.
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