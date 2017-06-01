План мероприятий по празднованию Дня защиты детей в Якутске

|№
|Наименование мероприятия
|Место проведения
|Дата проведения
|1.
|Акция «Чистый Якутск» — детям!» (уборка территории от мусора в игровом парке «Обнаженные сердца» и по берегу озера «Талое» от улицы Кирова до улицы Курашова).
|Игровой парк «Обнаженные сердца»
(детская площадка, сквер, берег озера «Талое»)
|30 мая (среда)
14.00-17.00
|2.
|Фестиваль «Радуга детства» — открытие летнего сезона – 2017
|Площадь Ленина
|1 июня (четверг) 10.00-16.00
|3.
|Республиканские соревнования по автомодельному спорту среди учащихся на Кубок Министерства образования и науки РС (Я), посвященные 110-летию основоположника советской космонавтики Сергея Павловича Королева
|Игровой парк «Обнаженные сердца»,
ул. Ломоносова 37/1а.
|1 июня (четверг) 09.30-17.00
|4.
|Образовательно-досуговая программа по модулям:
-Открытые площадки дополнительного образования
— Вожатская мастерская
|По площадкам Центра «Сосновый бор»
|1 июня (четверг) 14.00-16.00
|5.
|Открытие летней школы «Ступеньки роста»
|ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС(Я)»
|1 июня (четверг) 15.00 – 18.00
|6.
|Праздничная программа городского округа «город Якутск»
(по отдельному плану)
|Площадь Орджоникидзе
|10.00 -17.00
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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия).