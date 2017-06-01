План мероприятий по празднованию Дня защиты детей в Якутске

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 1. Акция «Чистый Якутск» — детям!» (уборка территории от мусора в игровом парке «Обнаженные сердца» и по берегу озера «Талое» от улицы Кирова до улицы Курашова). Игровой парк «Обнаженные сердца» (детская площадка, сквер, берег озера «Талое») 30 мая (среда) 14.00-17.00 2. Фестиваль «Радуга детства» — открытие летнего сезона – 2017 Площадь Ленина 1 июня (четверг) 10.00-16.00 3. Республиканские соревнования по автомодельному спорту среди учащихся на Кубок Министерства образования и науки РС (Я), посвященные 110-летию основоположника советской космонавтики Сергея Павловича Королева Игровой парк «Обнаженные сердца», ул. Ломоносова 37/1а. 1 июня (четверг) 09.30-17.00 4. Образовательно-досуговая программа по модулям: -Открытые площадки дополнительного образования — Вожатская мастерская По площадкам Центра «Сосновый бор» 1 июня (четверг) 14.00-16.00 5. Открытие летней школы «Ступеньки роста» ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС(Я)» 1 июня (четверг) 15.00 – 18.00 6. Праздничная программа городского округа «город Якутск» (по отдельному плану) Площадь Орджоникидзе 10.00 -17.00 comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия).

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82