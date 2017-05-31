Плакаты — на службе защиты природы

С конца XVIII века — со времени изобретения способа массового тиражирования печатной продукции появились первые плакаты. По сегодняшним меркам их и назвать-то плакатами сложно. По существу, в основном, это была реклама товаров и услуг.

С тех пор, в разные исторические времена художники оформляли плакаты в соответствии с художественными вкусами и стилями своего времени.

Но все же основной принцип плаката, когда идея изображения должна быть понятна даже при мимолетном взгляде и хорошо различима на расстоянии, неизменно соблюдался.

Текстовое сообщение должно быть максимально броским и побудительным, а изображение — контрастным и привлекающим внимание.

После Октябрьской революции, в 20-е годы XX века, когда происходила ломка не только политического строя, но и родилось другое государство – СССР, появился совершенно другой тип искусства, плаката в том числе. Знаменитые «Окна РОСТа» с неподражаемыми стихами поэта В.В.Маяковского стали родоначальниками советских сатирических плакатов. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.. появились плакаты, вдохновляющие советский народ на боевые и трудовые подвиги, высмеивающие врага и разного рода предателей Родины.

Плакаты на тему охраны природы появились гораздо позже, когда страна, поднявшись с послевоенных руин, восстановив экономику и производство, столкнулась с активным загрязнением почв, воды, воздуха и природы. В 70- годы XX века тираж таких плакатов достигал 100 000 экземпляров. Издавались они областными и районными советами Общества охраны природы. Размещенные на видном месте – на остановках, в местах отдыха, плакаты, листовки и памятки напоминали людям об их долге перед природой.

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры им. Ярославского открылась небольшая выставка советских плакатов на тему охраны природы «Плакаты на страже охраны природы».

Среди них выделяется плакат про черного журавля, выпущенный Якутским республиканским Советом охраны природы в 1978 году тиражом всего в 500 экземпляров. Автор-составитель — заслуженный учитель школ РСФСР, основатель Эльгяйского музея Природы Борис Николаевич АНДРЕЕВ. Черный журавль как редкий и исчезающий вид занесен во все Красные книги и охраняется государством. На плакате, на фоне карты с разметками мест гнездования и зимовок с указанием путей миграции, помещен рисунок с живописной картины Б.Н.Андреева «Черный журавль». Ниже приводится текст, содержащий информацию об этой удивительной и загадочной птице. Для Бориса Николаевича черный журавль был объектом научного интереса. В 60-е годы прошлого века он организовывал экспедиции в верховья реки Вилюй в поисках мест гнездования этой птицы.