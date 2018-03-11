Письмо Кириллу

Здравствуй, Кирилл! Дико, обидно, больно осознавать, что больше не увижу тебя, что не будем спорить, планировать, обсуждать… Неужели я видел тебя тогда в понедельник, 5 марта, поздним вечером в последний раз. Мы даже не пожали друг другу руки. Прощались-то всего на несколько дней, а получилось навсегда…

Хорошо помню теплый солнечный день августа 1990-го, когда вас, прошедших вступительные экзамены без пяти минут студентов филфака ЯГУ, отправили помогать в уборке территории студгородка. Тогда я только закончил второй курс нашего с тобой родного факультета и «бригадирил» на летнем ремонте.

Мне надо было определить старшего и в вашей группе. Пригляделся, поговорил и сразу остановил выбор на вихрастом, небольшого роста «дембеле». Это был ты. С этого момента и началось наше многолетнее близкое знакомство.

Ты был старше своих однокурсников. Может, поэтому быстро находил общий язык с нами, старшекурсниками. Это сейчас понимаю, что в тебе сидела врожденная коммуникабельность.

Ты был заметным студентом, и буквально сразу после защиты диплома стал заметной персоной в нашем непростом якутском журналистском сообществе, когда осенью 1995-го вместе со Славой Киреевым и Алексеем Кулачиковым презентовал прародительницу «Нашего времени» газету «Маркет-пресс».

Я был на той презентации и написал небольшую информацию в «Якутию». Наши старики и тогда, и в последующие годы относились к молодым конкурентам скептически, поглядывая с высоты третьего этажа Дома печати. На что я им всегда говорил, что эта молодежь рано или поздно заматереет и составит реальную конкуренцию.

Так оно и случилось. В последние годы своего редакторства Эдуард Михайлович (Рыбаковский) все чаще и чаще тыкал нам на планерках свежим номером «НВ» и попрекал: «Почему мы об этом не написали?».

Ты всегда был полон идей и планов. К удивлению многих, они претворялись в жизнь. Мало кто верил, что у тебя получится и с «Сахамедиа». Никогда не скрывал и говорил тебе в открытую, что я не только сомневаюсь в целесообразности этого, но и откровенно против.

Много чего случилось за эти пять лет. Главное, «Сахамедиа» стал брендом, известным далеко за пределами Якутии. Как водится, пока твой, пожалуй, главный проект в жизни развивался, у тебя появлялось все больше недругов и откровенных завистников. В нашем цехе, к сожалению, их полно. Впрочем, не будем о плохом. Ты ведь всегда был на позитиве.

Пять лет пролетели быстро. Это была интересная пятилетка. Твоя. Жаль, очень жаль, что последняя.

Федор Григорьев, главный редактор газеты «Якутия».