Писатели Якутии написали открытое письмо депутатам ГосДумы

Члены Союза писателей Якутии написали открытое письмо-заявление депутатам ГосДумы по поводу проекта закона РФ об изучении родных языков. Они выступили против проекта закона, разрешающего начать процесс уничтожения родных языков народов России.

Писатели Якутии требуют, чтобы родные языки в образовательных программах школ остались как инвариативные, то есть обязательные предметы. Они выразили опасения, что если проект будет принят в первоначальном виде, при существующем ничтожном количестве часов, отведенных на обучение детей родному языку, языки народов неминуемо исчезнут из школьных программ и быстро пропадут из обихода.