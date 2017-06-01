Пикник в парке Якутска у кладбища: продолжение скандальной истории

В этом году на территории городского парка был построен фуд-корт – зона питания с сетью кафетериев. Все это было сделано, чтобы перенести торговлю от ворот парка вглубь территории и оборудовать обеденную зону.

Но не все оказалось так гладко. Как заметил блогер Дмитрий Михайлов, фуд-корт был построен с признаками нарушений.

— Я собирал материал по городским кладбищам для своей книги. В этом году заметил что фуд-корт перенесли от ворот парка прямо к кладбищу. Я знал, что это нарушение санитарных норм, и решил добиться его переноса. Ну и этические нормы какие-то должны быть. Люди приходят навещать могилы своих близких и, буквально через забор слышат веселый смех, где идет активная торговля едой и напитками. Те же дети часто заглядывают, карабкаясь на забор, заходят на территорию кладбища. Это я сам видел своими глазами, есть и свидетели.

Поэтому я решил устроить мини-пикет с плакатом, чтобы прилечь внимание к проблеме. Результат превзошел все ожидания — фотография быстро начала распространяться по соцсетям и месседжерам. Меня даже вызвали в парк для разговора в связи с моими действиями. Кстати, я направил жалобы в Роспотребнадзор, на городской портал oneclickyakutsk.ru и направил запрос начальнику Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска Алексеевой Ирине Дмитриевне. Пока ответов не было, но одна из бумаг попала в администрацию городского парка.

Кладбище действующее, но не все знают о его существовании, потому что оно укрыто от взглядов отдыхающих в парке железным забором, ну и нет никаких вывесок.

Я считаю, что расположение кафетериев там незаконно, поскольку это противоречит санитарным нормам (люди и от болезней умирают, ну и продукты распада попадают в почву и т. д.) Хочу сослаться на СНиП и СанПиН.

СНиП П-60- 75 Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны водных источников, почв.

Запрещается: — строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и рекреационного назначения, водозаборных сооружений, складов продовольственных товаров, предприятий пищевой промышленности

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 КЛАСС III — санитарно-защитная зона 300 м — Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га.

Я уже разговаривал с директором парка Айалом Бурцевым, он сообщил, что постройки являются законными и план развития парка (включая фуд-корт) был утвержден городской администрацией и Департаментом архитектуры и градостроительства. Видимо, у еврейского кладбища нет официального статуса. Тут получается парадокс – на бумагах его нет, а захоронения есть.

Редакция «Якутия.Инфо» получила официальный ответ от администрации Центрального парка культуры и отдыха по описанной блогером ситуации. В нем говорится, что СНиП 2.07.01-89, касающийся новых кладбищ, не относится к уже расположенным кладбищам.

Далее в официальном ответе говорится что фуд-корт не относится к недвижимому имуществу, так как прочно не связан с землей.

«5.12.2016 года главой города Якутска утверждена Концепция развития парка впервые с момента создания парка, согласно данной концепции выделена зона для фуд-корта, с учетом требования лесного законодательства. До утверждения данной концепции был объявлен конкурс в составе жюри, были специалисты по строительству, культуре, где был выявлен победитель, по проекту которого была реализована данная Концепция. После конкурса были произведены публичные слушания по принятию Концепции развития парка, по итогам слушаний не поступило претензий и возражений. Концепция согласована со всеми структурными подразделениями Окружной администрации город Якутска, в том числе департаментам по предпринимательству, архитектуры и градостроительства, финансов, культуры и духовного развития. Таким образом МАУ «ЦПКиО» ГО «город Якутск» на своей территории законно возвело данные постройки».

Кроме этого, как сообщила главный архитектор города Ирина Алексеева корреспонденту ЯСИА, в городе есть механизм согласования установки объектов торговли. Но городской парк в Управление архитектуры за документами не обращался.

«Чтобы установить стационарный объект, необходимо разрешение. А его нет. Это касается и нестационарных торговых объектов, хоть парк и является автономным предприятием, которое занимается собственной хозяйственной деятельностью. Видимо, руководство не сочло нужным пройти согласование в уполномоченном органе. Кстати, у нас есть претензии и к дизайну этих павильонов», — сообщила Алексеева.

Таким образом можно говорить о том что построенный фуд-корт является полулегальным, а построенные объекты общепита легальные. Остается только ожидать скорейшего вмешательства Роспотребнадзора, который должен поставить точку в этом деле.