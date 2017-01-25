Пикетирование администрации Вилюйского улуса приостановлено

На сегодня, 25 января была запланировано пикетирование администрации Вилюйского улуса общественностью – представителями общества многодетных семей и жителями наслега Халбатцы. Соответствующее уведомление было своевременно подано в органы местной власти.

Однако пикетирование администрации Вилюйского улуса пока приостановлено, сообщают SakhaLife из Вилюйска. У общественности появилась надежда, что вопрос будет разрешен «мирным» путем.

Напомним, что общественность собиралась пикетировать администрацию из-за того, что глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ отказался подписывать бюджет улуса на текущий год, в котором депутаты районного Совета большинством голосов решили направить сумму дивидендов от АЛРОСА на строительство инфраструктуры земельным участкам, выделенным многодетным семьям в Вилюйске, и тепломагистралей в селе Халбатцы.

Администрация же улуса предлагает направить всю сумму дивидендов – 34,5 млн. руб. на строительство Дома культуры в Вилюйске.

Однако все понимают, что принимать бюджет улуса необходимо, а потому внеочередная ближайшая сессия районного Совета соберется уже в пятницу, 27 января. Предполагается, что Бюджет-2017 будет принят, пока без «алмазных» денег. Дивиденды от АЛРОСА могут быть размещены пока в резервном фонде, и для выработки решения на этой же сессии будет создана согласительная комиссия, в которую войдут как представители районного Совета, так и улусной администрации. Предложение согласительной комиссии депутаты рассмотрят, вероятно, на февральской сессии.

На днях село Халбатцы посетили специалисты ГУП «ЖКХ РС(Я)», которые по возвращении в Якутск так же внесут свои предложения относительно совершенствования инфраструктуры поселка.

Таким образом, общественность решила приостановить проведение пикета, но держит руку на пульсе, сообщают SakhaLife.