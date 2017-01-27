Пикет в Якутске в поддержку арестованного главы Нюрбинского улуса

Сегодня, 27 января на площади Ленина в Якутске состоялся пикет в поддержку арестованного главы Нюрбинского улуса Бориса ПОПОВА.

Пикет организован республиканским общественным движением «Сомо5о кyyc», в нем приняли участие около 100 человек.



Напомним, что глава Нюрбнского улуса обвиняется в превышении полномочий. Он был задержан на рабочем месте 27 декабря, а 28 декабря арестован решением Нюрбинского суда. Затем этапирован в Якутск. Верховный суд республики, рассмотрев апелляцию защиты, оставил в силе решение Нюрбинского суда.

До сих пор жители Нюрбы выходили на одиночные пикеты. Сегодня впервые прошли массовые пикеты в Якутске и Нюрбе.







Источник: Фото с сайта «Блокнот – Якутск» и со страницы Ольги САРГЫДАЕВОЙ в фейсбуке.