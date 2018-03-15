ПГ в Якутии: Заявлены еще три участника

15 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявлены четыре претендента.

Заявления подали: генеральный директор ООО «Кладовая Олекмы» Николай Ефимов-Владимиров (по партийному списку и по Олекминскому одномандатному округу №12), начальник планово-экономического отдела ООО «Арктик Капитал» Нюргуяна Захарова (по списку на территории Вилюйского избирательного округа №10), советник генерального директора ООО «АДК» Афанасий Постников (по списку на территории Арктического избирательного округа №35)

Справка:

Ефимов-Владимиров Николай Александрович

Дата рождения: 9 марта 1980 года

Место рождения: с.Кыллах Олекминского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»

Место работы: генеральный директор ООО «Кладовая Олекмы»

Справка:

Захарова Нюргуяна Федоровна

Дата рождения: 2 июня 1978 года

Место рождения: г.Якутск Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»,

Место работы: начальник планово-экономического отдела ООО «Арктик Капитал»

Справка:

Постников Афанасий Васильевич

Дата рождения: 27 июня 1977 года

Место рождения: п.Дружина Абыйского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»

Место работы: советник генерального директора ООО «АДК»

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/DMFD6

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.