ПГ в Якутии: Заявление подали два человека

23 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали два человека.

Заявление подали:

— заместитель главы МР «Усть-Алданский улус», президент ОО «Федерация мас-рестлинга РС(Я)» Геннадий Васильев (по списку на территории Борогонского избирательного округа №29);

— директор ООО «АрктикСтрой» Гавриил Попов (по списку на территории Мухтуйского избирательного округа №23).

На 23 марта принято всего 71 заявление от желающих принять участие в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Справка:

Васильев Геннадий Анатольевич

Дата рождения: 29 августа 1985 года

Место рождения: с.Борогонцы, Усть-Алданского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»

Место работы: заместитель главы МР «Усть-Алданский улус», президент ОО «Федерация мас-рестлинга РС(Я)».

Справка:

Попов Гавриил Егорович 3 февраля 1959

Дата рождения: 3 февраля 1959 года

Место рождения: пос.Эгэ-Хая, Верхоянского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»

Место работы: директор ООО «АрктикСтрой».

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/sJ9FX

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.