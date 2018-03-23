ПГ в Якутии: Заявление подали два человека

23 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали два человека.
Заявление подали:
— заместитель главы МР «Усть-Алданский улус», президент ОО «Федерация мас-рестлинга РС(Я)» Геннадий Васильев (по списку на территории Борогонского избирательного округа №29);
— директор ООО «АрктикСтрой» Гавриил Попов (по списку на территории Мухтуйского избирательного округа №23).
На 23 марта принято всего 71 заявление от желающих принять участие в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Справка:
Васильев Геннадий Анатольевич
Дата рождения: 29 августа 1985 года
Место рождения: с.Борогонцы, Усть-Алданского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»
Место работы: заместитель главы МР «Усть-Алданский улус», президент ОО «Федерация мас-рестлинга РС(Я)».
Справка:
Попов Гавриил Егорович 3 февраля 1959
Дата рождения: 3 февраля 1959 года
Место рождения: пос.Эгэ-Хая, Верхоянского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»
Место работы: директор ООО «АрктикСтрой».
Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:
город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401
Время приема документов:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).
Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/sJ9FX
Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/
Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.