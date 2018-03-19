ПГ в Якутии: В первый день после выборов президента России поступило восемь заявлений

19 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали восемь претендентов.

Заявления подали:

водитель-экспедитор ООО «СтройДорСеврис», депутат Ленинского поселкового совета МО «Поселок Ленинский» Алданского района Сергей Федоров (по списку на территории Томмотского избирательного округа №15),

председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Юрий Баишев (по списку на территории Мегино-Кангаласского избирательного округа №24),

директор ООО «Белый лотос», депутат Якутской Гордумы Павел Петров (по Пригородному одномандатному округу №9),

заместитель директора МБУДО «Дворец детского творчества» Ирина Андриевская (по списку на территории Гагаринского избирательного округа №8),

председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева (по списку и по Северному национальному одномандатному округу №33),

первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Иван Луцкан (по списку на территории Пригородного избирательного округа №9),

индивидуальный предприниматель Евгений Новиков (по списку на территории Поярковского избирательного округа №5), первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев (по Арктическому одномандатному избирательному округу №35).

Справка:

Федоров Сергей Александрович

Дата рождения: 12 мая 1989 года

Место рождения: п.Якокут, Алданского р-на Якутской АССР

Образование: среднее

Место работы: водитель-экспедитор ООО «СтройДорСеврис».

Справка:

Баишев Юрий Петрович

Дата рождения: 13 декабря 1953 года

Место рождения: п.Ломтука, Мегино-Кангаласского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Красноярский государственный педагогический институт», «Российская академия государственной службы при президенте РФ».

Место работы: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту.

Справка:

Петров Павел Петрович

Дата рождения: 30 июня 1964 года

Место рождения: г.Якутск Якутской АССР

Образование: высшее

«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», «Академия права и управления».

Место работы: директор ООО «Белый лотос», депутат Якутской Гордумы.

Справка:

Андриевская Ирина Валерьевна

Дата рождения: 31 августа 1963 года

Место рождения: г.Якутск, Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова», «Институт развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского».

Место работы: заместитель директора МБУДО «Дворец детского творчества».

Справка:

Голомарева Елена Христофоровна

Дата рождения: 21 марта 1961 года

Место рождения: г.Якутск, Якутской АССР

Образование: высшее

«Магаданский государственный педагогический институт», «Дальневосточная академия государственной службы».

Место работы: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

Справка:

Луцкан Иван Петрович

Дата рождения: 16 марта 1985 года

Место рождения: г.Якутск, Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова», «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Место работы: первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я).

Справка:

Новиков Евгений Иванович

Дата рождения: 8 января 1972 года

Место рождения: пос.Дружина, Абыйского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова»,

Место работы: индивидуальный предприниматель.

Справка:

Добрянцев Анатолий Анатольевич

Дата рождения: 29 января 1958 года

Место рождения: с.Кытыл-Дюра, Орджоникидзевского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова», «Российская академия государственной службы при Президенте РФ».

Место работы: первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/sJ9FX

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.