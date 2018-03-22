ПГ в Якутии: Список пополнился еще на четыре человека

22 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали четыре претендента.
Заявление подали:
— начальник пристани п.Нижний Бестях ООО «Речной порт Якутск» Дмитрий Коваленко (по списку на территории Мегино-Кангаласского избирательного округа №24);
— директор ГБУ РС(Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения» Алексей Пахомов (по списку и по Мухтуйскому одномандатному избирательному округу №23);
— заместитель главного инженера по эксплуатации и капитальному ремонту ГУП «ЖКХ РС(Я)», депутат улусного Совета МР «Усть-Алданский улус (район)» Афанасий Готовцев (по списку на территории Борогонского избирательного округа №29);
— постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов (по списку и по Мегино-Кангаласскому одномандатному избирательному округу №24);
На 21 марта принято всего 69 заявлений от желающих принять участие в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Справка:
Коваленко Дмитрий Алексеевич
Дата рождения: 21 июля 1989 года
Место рождения: пос.Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Место работы: начальник пристани п.Нижний Бестях ООО «Речной порт Якутск».
Справка:
Пахомов Алексей Григорьевич
Дата рождения: 13 марта 1980 года
Место рождения: г.Ленск, Ленского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Якутская сельскохозяйственная академия»
Место работы: директор ГБУ РС(Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»
Справка:
Готовцев Афанасий Витальевич
Дата рождения: 24 октября 1970 года
Место рождения: с.Борогонцы, Усть-Алданского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова», «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Место работы: заместитель главного инженера по эксплуатации и капитальному ремонту ГУП «ЖКХ РС(Я)», депутат улусного Совета МР «Усть-Алданский улус (район)»
Справка:
Куприянов Юрий Степанович
Дата рождения: 9 апреля 1962 года
Место рождения: с. Бютейдэх, Мегино-Кангаласского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Ленинградский государственный педагогический институт им.А.И.Герцена», «Российская академия государственной службы при Президенте РФ».
Место работы: постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.
Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:
город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401
Время приема документов:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).
Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/sJ9FX
Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/
Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.