ПГ в Якутии: Список пополнился еще на четыре человека

22 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали четыре претендента.

Заявление подали:

— начальник пристани п.Нижний Бестях ООО «Речной порт Якутск» Дмитрий Коваленко (по списку на территории Мегино-Кангаласского избирательного округа №24);

— директор ГБУ РС(Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения» Алексей Пахомов (по списку и по Мухтуйскому одномандатному избирательному округу №23);

— заместитель главного инженера по эксплуатации и капитальному ремонту ГУП «ЖКХ РС(Я)», депутат улусного Совета МР «Усть-Алданский улус (район)» Афанасий Готовцев (по списку на территории Борогонского избирательного округа №29);

— постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов (по списку и по Мегино-Кангаласскому одномандатному избирательному округу №24);

На 21 марта принято всего 69 заявлений от желающих принять участие в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Справка:

Коваленко Дмитрий Алексеевич

Дата рождения: 21 июля 1989 года

Место рождения: пос.Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Новосибирская государственная академия водного транспорта»

Место работы: начальник пристани п.Нижний Бестях ООО «Речной порт Якутск».

Справка:

Пахомов Алексей Григорьевич

Дата рождения: 13 марта 1980 года

Место рождения: г.Ленск, Ленского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутская сельскохозяйственная академия»

Место работы: директор ГБУ РС(Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»

Справка:

Готовцев Афанасий Витальевич

Дата рождения: 24 октября 1970 года

Место рождения: с.Борогонцы, Усть-Алданского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова», «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Место работы: заместитель главного инженера по эксплуатации и капитальному ремонту ГУП «ЖКХ РС(Я)», депутат улусного Совета МР «Усть-Алданский улус (район)»

Справка:

Куприянов Юрий Степанович

Дата рождения: 9 апреля 1962 года

Место рождения: с. Бютейдэх, Мегино-Кангаласского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Ленинградский государственный педагогический институт им.А.И.Герцена», «Российская академия государственной службы при Президенте РФ».

Место работы: постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/sJ9FX

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.