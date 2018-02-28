ПГ в Якутии: Региональный оргкомитет принял документы еще двух заявителей

28 февраля приняты два заявления от желающих принять участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия).

Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Саха (Якутия) пройдет 15 апреля 2018 года, по модели №1.

Так, оргкомитет принял пакет документов от двух заявителей – народного депутата, известного спортсмена и члена регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Павла Пинигина и заместителя директора ООО Строительная компания «Северный дом» Якова Ефимова.

Пинигин Павел Павлович

Справка:

Дата рождения: 12 марта 1953 года

Место рождения: г. Якутск Якутской АССР

Образование:

В 1975 году окончил Киевский государственный институт физической культуры по специальности «физическая культура и спорт» с квалификацией «преподаватель физической культуры и спорта».

Трудовая деятельность:

1975 — 1987 гг. — служба в Вооруженных силах;

1987 — 2009 гг. — служба в органах внутренних дел Республики Саха (Якутия);

2009 — 2010 гг. — советник Президента Республики Саха (Якутия);

2010 — 2011 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту;

С 09.2013 г. по н/в — первый заместитель директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства».

Ефимов Яков Ананьевич

Справка:

Дата рождения:11 сентября 1966 года

Место рождения: с.Ытык-Кюель, Алексеевского р-на Якутской АССР

Образование:

В 1991 году окончил Омский сельскохозяйственный институт по специальности «гидромелиорация» с квалификацией «инженер-гидротехник».

Трудовая деятельность:

1984г. – рабочий совхоза «Сайдыы»

1985-1987 гг. – служба в рядах Советской Армии;

1984-1991 гг. — студент Омского сельхозинститута;

1991-1992 гг. – старший мелиоратор совхоза «Сайдыы»;

1992г. – инженер-мелиоратор в Управлении сельского хозяйства Таттинского района;

1992-1995 гг. – работа в структурах Акционерной компании «Дойду» ЛТД;

1995-1998 гг. – финансовый директор республиканской программы «Дети Республики Саха (Якутия) при Комитете по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте РС(Я);

1998-2002 гг. – работа в структурах Финансовой агропромышленной компании «Туймаада»;

2002-2003 гг. – советник, помощник Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ;

2003-2005гг. – помощник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

С 2005 года по н/в – директор, заместитель директора ООО Строительная компания «Северный дом».

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).