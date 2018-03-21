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21 марта 2018, 22:28
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ПГ в Якутии: Приняты еще пять заявлений

21 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали пять человек.

Заявление подали:

— председатель Якутской городской общественной организации инвалидов по зрению, доверенное лицо Главы Якутии Иван Турантаев (по списку на территории Заложного избирательного округа №1);

— советник генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Иван Андреев (по списку на территории Северного национального избирательного округа №33);

— директор Технического института ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Сергей Павлов (по Южно-Якутскому одномандатному избирательному округу №16);

— первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева (по списку и по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу №26);

— генеральный директор ООО «Саха-КАРД», депутат Якутской городской думы Руслан Михайлов (по списку и по Набережному одномандатному избирательному округу №6).

Справка:

Турантаев Иван Лаврентьевич

Дата рождения: 15 июня 1958 года

Место рождения: Бахсытский наслег, Чурапчинского р-на Якутской АССР

Образование: среднее

Место работы: председатель Якутской городской общественной организации инвалидов по зрению.

Справка:

Андреев Иван Иванович

Дата рождения: 17 мая 1961 года

Место рождения: п.Нюрба, Нюрбинского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова».

Место работы: советник генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Справка:

Павлов Сергей Степанович

Дата рождения: 2 сентября 1974 года

Место рождения: г.Якутск Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова».

Место работы: директор Технического института ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Справка:

Габышева Феодосия Васильевна

Дата рождения: 11 ноября 1953 года

Место рождения: с. Верхневилюйск, Верхневилюйского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Магаданский государственный педагогический институт».

Место работы: первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

Справка:

Михайлов Руслан Дмитриевич

Дата рождения: 15 августа 1986 года

Место рождения: с. Танда, Усть-Алданского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Место работы: генеральный директор ООО «Саха-КАРД», депутат Якутской городской думы.

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я)  осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/sJ9FX

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.

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Источник: Пресса Единая Россия.
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