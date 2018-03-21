ПГ в Якутии: Приняты еще пять заявлений

21 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали пять человек.
Заявление подали:
— председатель Якутской городской общественной организации инвалидов по зрению, доверенное лицо Главы Якутии Иван Турантаев (по списку на территории Заложного избирательного округа №1);
— советник генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Иван Андреев (по списку на территории Северного национального избирательного округа №33);
— директор Технического института ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Сергей Павлов (по Южно-Якутскому одномандатному избирательному округу №16);
— первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева (по списку и по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу №26);
— генеральный директор ООО «Саха-КАРД», депутат Якутской городской думы Руслан Михайлов (по списку и по Набережному одномандатному избирательному округу №6).
Справка:
Турантаев Иван Лаврентьевич
Дата рождения: 15 июня 1958 года
Место рождения: Бахсытский наслег, Чурапчинского р-на Якутской АССР
Образование: среднее
Место работы: председатель Якутской городской общественной организации инвалидов по зрению.
Справка:
Андреев Иван Иванович
Дата рождения: 17 мая 1961 года
Место рождения: п.Нюрба, Нюрбинского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова».
Место работы: советник генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Справка:
Павлов Сергей Степанович
Дата рождения: 2 сентября 1974 года
Место рождения: г.Якутск Якутской АССР
Образование: высшее
«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова».
Место работы: директор Технического института ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Справка:
Габышева Феодосия Васильевна
Дата рождения: 11 ноября 1953 года
Место рождения: с. Верхневилюйск, Верхневилюйского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Магаданский государственный педагогический институт».
Место работы: первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия).
Справка:
Михайлов Руслан Дмитриевич
Дата рождения: 15 августа 1986 года
Место рождения: с. Танда, Усть-Алданского р-на Якутской АССР
Образование: высшее
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Место работы: генеральный директор ООО «Саха-КАРД», депутат Якутской городской думы.
Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:
город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401
Время приема документов:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).
Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/sJ9FX
Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/
Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.