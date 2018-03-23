ПГ в Якутии: Оргкомитет зарегистрировал 31 участника

23 марта состоялось заседание Регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия).

Члены Оргкомитета зарегистрировали в качестве участников еще 31 претендента:

— первый заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго», депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Гаврил Алексеев (по списку на территории Верхневилюйско-Горного избирательного округа №26);

— водитель-экспедитор ООО «СтройДорСеврис», депутат Ленинского поселкового совета МО «Поселок Ленинский» Алданского района Сергей Федоров (по списку на территории Томмотского избирательного округа №15);

— председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Юрий Баишев (по списку на территории Мегино-Кангаласского избирательного округа №24);

— директор ООО «Белый лотос», депутат Якутской Гордумы Павел Петров (по Пригородному одномандатному округу №9);

— первый заместитель Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев (по Арктическому одномандатному избирательному округу №35);

— заместитель директора МБУДО «Дворец детского творчества» Ирина Андриевская (по списку на территории Гагаринского избирательного округа №8);

— председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева (по списку на территории Северного национального одномандатного округа №33);

— первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Иван Луцкан (по списку на территории Пригородного избирательного округа №9);

— индивидуальный предприниматель Евгений Новиков (по списку на территории Поярковского избирательного округа №5);

— Директор «Центра семейного устройства для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» МО «Алданский район», депутат Алданского городского Совета депутатов Николай Миронов (по списку и по Алданскому одномандатному избирательному округу №14);

— заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я) Михаил Никифоров (по Сунтарскому одномандатному избирательному округу №13);

— заместитель директора ОО «Федком» Мария Пушкарева (по списку на территории Пригородного избирательного округа №9);

— заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина (по Томмотскому одномандатному избирательному округу №15);

— индивидуальный предприниматель, народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Станислав Мазеин (по списку на территории Томмотского избирательного округа №15);

— директор СОШ №36 г.Томмот, председатель городского совета депутатов МО «Томмот» Таланбек Сардалбеков (по списку на территории Томмотского избирательного округа №15);

— глава МО «Чурапчинский наслег» Чурапчинского района, член Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Чурапчинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Степан Саргыдаев (по Чурапчинскому одномандатному избирательному округу №30);

— главный врач ГАУ «Якутская городская больница №3» Светлана Давыдова (по списку и по Заложному одномандатному избирательному округу №1);

— генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия) Дмитрий Поисеев (по списку на территории Чурапчинского избирательного округа №30);

— заместитель генерального директора АО «Госснабсбыт Якутии» Дмитрий Васильев (по Поярковскому одномандатному избирательному округу №5);

— генеральный директор ООО «Арктик Капитал» Андрей Николаев (по Сунтарскому одномандатному избирательному округу №13);

— заместитель председателя Совета МПО «GoldDiamGroup» Семен Терехов (по списку на территории Кобяйско-Верхоянского избирательного округа №28);

— страховой представитель АО СМК «Сахамедстрах» Николай Егоров (по списку на территории Поярковского избирательного округа №5).

— советник генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Иван Андреев (по Национальному Северному одномандатному избирательному округу №33);

— директор Технического института ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Сергей Павлов (по Южно-Якутскому одномандатному избирательному округу №16);

— первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева (по списку и по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу №26);

— генеральный директор ООО «Саха-КАРД», депутат Якутской городской думы Руслан Михайлов (по списку и по Набережному одномандатному избирательному округу №6);

— начальник пристани п.Нижний Бестях ООО «Речной порт Якутск» Дмитрий Коваленко (по списку на территории Мегино-Кангаласского избирательного округа №24);

— заместитель главного инженера по эксплуатации и капитальному ремонту ГУП «ЖКХ РС(Я)», депутат улусного Совета МР «Усть-Алданский улус (район)» Афанасий Готовцев (по списку на территории Борогонского избирательного округа №29);

— постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов (по списку и по Мегино-Кангаласскому одномандатному избирательному округу №24);

— заместитель главы МР «Усть-Алданский улус», президент ОО «Федерация мас-рестлинга РС(Я)» Геннадий Васильев (по списку на территории Борогонского избирательного округа №29);

— директор ООО «АрктикСтрой» Гавриил Попов (по списку на территории Мухтуйского избирательного округа №23).