ПФР назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Как пишет издание, другими регионами с высокой пенсией оказались Ненецкий автономный округ (22 тыс. 50 рублей), Магаданская область (21 тыс. 508 рублей), Камчатский край (21 тыс. 342 рубля), Ямало-Ненецкий автономный округ (21 тыс. 8 рублей).

В ПФР отметили, что средняя пенсия по России, по состоянию на 1 июля, составляла 14 тыс. 144 рубля. Издание отмечает, что до этого показатели не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. Самыми низкими они оказались в Кабардино-Балкарии — в среднем 11 тыс. 413 рублей, Дагестане — 11 тыс. 653 рубля, Калмыкии — 12 тыс. 137 рублей.

Как пояснили изданию в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, стаж работы, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, действующие в северных регионах, коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам, отмечает издание.