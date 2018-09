Певицу Олимпию растрогали до слез

View this post on Instagram

Вчерашний сюрприз был настолько неожиданным..я просто не знаю даже как передать это в словах… Обычно на выступлениях я и правда как🌪прихожу, пою-танцую и сразу убегаю,много времени не занимаю, а тут меня лично юбилярша остановила в зале, я подумала, что она захотела позвать фотографа, чтобы сфотографироваться.. но тут она взяла микрофон и сказала такие трогательные слова при всех гостях, что мне такой не очень сентиментальной девушке, аж ком в горле и чутка слезы приступили на глазах 😭 Я подумала про себя, это как можно через Инстаграмм так близко узнать человека 💘 А когда она вручила моим девочкам настоящие якутские изделия «Ыа5ыйа», которую изготовила ее подруга народная мастерицы Татьяна Карамзина (она на фото 2) я просто обалдела 🤭🤩 Это надо же как искренне надо относиться к артисту, которая пришла работать, а тут такой сюрприз от самой юбилярши 🤗🎁 Впервые нашей семье подарили именно такой национальный подарок с глубоким смыслом и не секрет, очень дорогой. Моя дорогая @okhlopkova_sardana.foam_k ещё раз от всей души поздравляю Вас с вашим днём рождения, желаю самое главное крепкого здоровья, счастья в доме, благополучия во всем, пусть Вера, Надежда и Любовь всегда окружают Вас, оставайтесь таким же невероятно светлым человеком 🌟💐👸🏼 P.S. Может кто вспомнит, это моя победительница Инста конкурса, которую я проводила летом и вот мы встретились в реале так трогательно и незабываемо✨✨✨