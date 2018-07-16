Певица Сахая еще раз стала мамой!

Доброе утро!Мир!🤗🌿🕊Сегодня нашему долгожданному малышу ,Сашеньке, исполнился ровно 1 месяц👼🐣💐 #нашсын #нашсашенька #нашСанСаныч #маминалюбовь💖 #папинаопора #александрбурнашов2 . Малыш, мы тебя поздравляем,🌼 Уже месяц нас радуешь ты,🌼 Ты явился любимый, желанный,🌼 Воплощение нашей мечты.🌼 Ты здоровый расти и счастливый,🌼 И улыбкой нам мир освещай,🌼 Самый умный будь и красивый,🌼 И скорее на ножки вставай.🌼 . МЫ СЧАСТЛИВЫ🤗🦋 МЫ СТАЛИ ДВАЖДЫ МАМОЙ И ПАПОЙ 👨👩👦👦💞🕊🕊🕊 P.S. Наша #перваяфотосессия в студии @v_kerely 🕊#благодарим 🤗 MUA @vasiliev_dmitry_stylist #спасибо Димочка😎 #великийиужасный 😅✌ #семьябурнашовых #бурнашовы #мысчастливы #сахаяалександрбурнашовы #моясемья #мино5омминдьолум #минуолум #айыыларымхарыстаанараначчылаан #айыыларымараначчылаан #женскоесчастье🌸#одинмесяцмоейкрошке✨🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎉🎊🎈🎂🎁🎀🎊🎉🎈
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